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Война из-за свиньи, пирожных и котла: самые странные конфликты в истории

Некоторые исторические конфликты начинались по причинам, которые сегодня кажутся совершенно невероятными

15 сентября 2026, 13:01
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Сергій Кречмаровський

История знает немало войн, которые начинались из-за территорий, ресурсов или политического влияния. Но некоторые конфликты имели настолько необычные поводы, что сегодня их причины больше похожи на сюжет комедии.

Война из-за свиньи, пирожных и котла: самые странные конфликты в истории

Кондитерская война. Иллюстрация ИИ

  • Свиная война между США и Великобританией. В 1859 году спор между американцами и британцами на острове Сан-Хуан едва не перерос в вооружённое противостояние. Поводом стала свинья, которая забрела на огород американского поселенца и была застрелена. Поскольку стороны по-разному видели права на остров, ситуация быстро обострилась. В итоге войска США и Великобритании несколько месяцев находились там в напряжении, хотя до настоящего сражения дело не дошло.

  • Кондитерская война. В 1838 году Франция начала военную кампанию против Мексики после требований французских граждан о компенсации за ущерб. Среди претензий был и случай с французским кондитером, чья лавка пострадала во время беспорядков. Именно поэтому конфликт получил известное название "Кондитерская война". Французские корабли обстреляли мексиканскую крепость Сан-Хуан-де-Улуа, а затем заняли Веракрус.

  • Война лобстеров. Необычный конфликт возник и между Францией и Бразилией. В 1960-х годах страны спорили из-за права французских рыбаков ловить омаров у побережья Бразилии. Разногласия сопровождались военными приготовлениями и дипломатическим противостоянием. В итоге стороны договорились, а вооружённого столкновения не произошло.

  • Война из-за котла. Ещё один курьёзный эпизод произошёл в 1784 году во время противостояния между Габсбургской монархией и Нидерландской республикой. Нидерландская шхуна "Dolphijn" остановила австрийский бриг "Le Louis" на реке Шельде и произвела предупредительный выстрел. Снаряд попал в обычный суповой котёл на борту корабля, после чего австрийское судно сдалось. Именно этот необычный эпизод дал противостоянию ироничное название "Котлоьая война".

  • Война за ухо. В 1730-х годах серьёзное противостояние между Великобританией и Испанией получило название "Война за ухо Дженкинса". Британский капитан Роберт Дженкинс утверждал, что испанские моряки отрезали ему ухо во время досмотра судна. История получила большой общественный резонанс в Великобритании и стала одним из поводов для начала войны.

    Эти истории показывают, что поводом для международного противостояния иногда становились самые неожиданные события — от погибшей свиньи до повреждённого котелка. При этом за курьёзными названиями стояли вполне реальные политические и территориальные противоречия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что японские мэры объявили войну друг другу: сотням ниндзя предложили сразиться ночью



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Источник: https://www.mentalfloss.com/history/war/historys-weirdest-wars
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