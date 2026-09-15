Війна через свиню, тістечка та казан: найдивніші конфлікти в історії

Історія знає чимало воєн, які розпочиналися через території, ресурси чи політичний вплив. Але деякі конфлікти мали настільки незвичайні приводи, що їхні причини сьогодні більше схожі на сюжет комедії.

Кондитерська війна. Ілюстрація ШІ

Свиняча війна між США та Великою Британією. У 1859 році суперечка між американцями та британцями на острові Сан-Хуан ледь не переросла у збройне протистояння. Приводом стала свиня, яка зайшла на город американського поселенця та була застрелена. Оскільки сторони по-різному бачили права на острів, ситуація швидко загострилася. У результаті війська США та Великої Британії кілька місяців перебували там у напрузі, хоча до справжньої битви справа не дійшла.

Кондитерська війна. У 1838 році Франція розпочала військову кампанію проти Мексики після вимог французьких громадян щодо компенсації за збитки. Серед претензій був і випадок із французьким кондитером, чия крамниця постраждала під час заворушень. Саме тому конфлікт отримав відому назву "Кондитерська війна". Французькі кораблі обстріляли мексиканську фортецю Сан-Хуан-де-Улуа, а потім зайняли Веракрус.

Війна лобстерів. Незвичайний конфлікт виник і між Францією та Бразилією. У 1960-х роках країни сперечалися через право французьких рибалок ловити омарів біля узбережжя Бразилії. Розбіжності супроводжувалися військовими приготуваннями та дипломатичним протистоянням. У результаті сторони домовилися, а збройного зіткнення не сталося.

Війна через казан. Ще один курйозний епізод стався у 1784 році під час протистояння між Габсбурзькою монархією та Нідерландською республікою. Нідерландська шхуна "Dolphijn" зупинила австрійський бриг "Le Louis" на річці Шельді та здійснила попереджувальний постріл. Снаряд влучив у звичайний суповий казан на борту корабля, після чого австрійське судно здалося. Саме цей незвичайний епізод дав протистоянню іронічну назву "Казанна війна".

Війна за вухо. У 1730-х роках серйозне протистояння між Великою Британією та Іспанією отримало назву "Війна за вухо Дженкінса". Британський капітан Роберт Дженкінс стверджував, що іспанські моряки відрізали йому вухо під час огляду судна. Історія набула великого суспільного резонансу у Великій Британії і стала одним із приводів для початку війни.

Ці історії показують, що приводом для міжнародного протистояння іноді ставали найнесподіваніші події — від загиблої свині до пошкодженого казанка. При цьому за курйозними назвами стояли цілком реальні політичні та територіальні протиріччя.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що японські мери оголосили війну один одному: сотням ніндзя запропонували битися вночі