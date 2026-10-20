Танцювали, поки не падали від виснаження: що сталося з людьми під час дивної епідемії 1518 року

Влітку 1518 року в Страсбурзі, який тоді належав до Священної Римської імперії, сталося одне з найдивніших явищ в історії Європи. Люди почали танцювати просто на вулицях і, за історичними свідченнями, не могли зупинитися. Цей випадок увійшов в історію як танцювальна чума.

Середньовічна танцювальна чума у Страсбурзі 1518 року. Фото: Wikimedia Commons

Як усе почалося

За поширеною версією, першою танцювати почала жінка на ім'я фрау Троффеа. Вона рухалася на вулиці без музики, а згодом до неї приєдналися інші містяни. Протягом наступних днів кількість учасників зростала. У хроніках згадуються десятки, а в деяких оцінках — сотні людей.

Танці тривали годинами, а іноді й довше. Люди виснажувалися, падали на землю, але, за описами того часу, деякі знову підводилися й продовжували рухатися. Водночас точна кількість учасників і подробиці подій залишаються предметом дискусій.

Спроби зупинити епідемію

Місцева влада спочатку могла вважати танці способом подолати незвичайний стан. Для учасників організовували простір, де вони могли рухатися, а музикантів залучали для супроводу. Однак ситуація не поліпшувалася. Згодом влада заборонила публічні танці та музичні виступи, а людей почали відправляти до святині, сподіваючись припинити дивне явище.

Що спричинило танцювальну чуму

Однозначного пояснення досі немає. Серед версій дослідників — масова психогенна реакція на стрес, голод, хвороби та важкі умови життя. Інша гіпотеза пов'язує випадок із отруєнням ріжками — грибком, який може уражати зерно. Проте ця версія не пояснює переконливо всіх описаних симптомів.

Танцювальна чума 1518 року залишається загадкою, що демонструє, наскільки складно іноді відокремити історичні факти від легенд і встановити причини незвичайної поведінки людей.

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