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Правила етикету епохи Регентства, які сьогодні довели б до сказу будь-кого

У Великій Британії початку XIX століття навіть звичайна розмова, вечеря чи прояв емоцій могли порушити суворі норми поведінки та зашкодити репутації людини.

19 жовтня 2026, 22:17
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Сергій Кречмаровський

Шанувальники серіалу "Бріджертони" та романів Джейн Остін нерідко мріють опинитися в Англії епохи Регентства. Проте за розкішними балами, вишуканими вбраннями та романтичними історіями ховалися суворі правила етикету. Деякі з них сьогодні здаються настільки дивними, що дотримуватися їх було б справжнім випробуванням.

Правила етикету епохи Регентства, які сьогодні довели б до сказу будь-кого

Світський бал у Лондоні в епоху Регентства. Фото: Wikimedia Commons

  • Жодних розмов із незнайомцями. У світському товаристві не можна було просто підійти до людини, яка сподобалася. Спочатку вас мав представити спільний знайомий, друг або родич. Самостійна спроба зав'язати розмову могла сприйматися як серйозне порушення пристойності.

  • Ім'я було ознакою близькості. Звертатися до людини на ім'я дозволялося переважно членам родини, близьким друзям і закоханим. В інших випадках використовували прізвище та відповідне звертання — містер, міс або місіс. Передчасний перехід на ім'я вважався недоречним.

  • Одиноким жінкам потрібен супровід. Незаміжні жінки мали дбати про свою репутацію, тому під час спілкування поза родинним колом їм часто був потрібен супровід. Навіть невинна зустріч наодинці з чоловіком могла породити плітки та підозри.

  • Вечеря вимагала особливого вбрання. Після довгого дня сучасна людина може перевдягнутися в піжаму й сісти вечеряти. На початку XIX століття такий сценарій був неприйнятним для пристойного товариства. До вечері належало змінити денний одяг на більш ошатний, навіть якщо трапеза відбувалася вдома.

  • Емоції та розмови теж контролювали. У присутності інших належало зберігати спокій: відкритий гнів, сум або надмірне захоплення могли вважатися проявом поганих манер. За столом також не рекомендувалося підтримувати розмову через усю кімнату. А чоловікам у присутності жінок не годилося обговорювати політику й науку, якщо співрозмовниці не могли долучитися до дискусії.

Ці правила показують, наскільки сильно суспільне життя того часу залежало від репутації та дотримання умовностей. Те, що сьогодні здається звичайною поведінкою, тоді могло стати приводом для осуду.

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Джерело: https://www.mentalfloss.com/history/regency-era-etiquette-rules-drive-modern-people-mad
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