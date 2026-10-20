Танцевали, пока не падали от истощения: что произошло с людьми во время странной эпидемии 1518 года

Летом 1518 года в Страсбурге, который тогда входил в состав Священной Римской империи, произошло одно из самых странных событий в истории Европы. Люди начали танцевать прямо на улицах и, согласно историческим свидетельствам, не могли остановиться. Этот случай вошел в историю как танцевальная чума.

Средневековая танцевальная чума в Страсбурге 1518 года. Фото: Wikimedia Commons

Как все началось

Согласно распространенной версии, первой танцевать начала женщина по имени фрау Троффеа. Она двигалась на улице без музыки, а вскоре к ней присоединились другие горожане. В последующие дни число участников росло. В хрониках упоминаются десятки, а по некоторым оценкам — сотни людей.

Танцы продолжались часами, а иногда и дольше. Люди истощались, падали на землю, но, согласно описаниям того времени, некоторые снова поднимались и продолжали двигаться. При этом точное число участников и подробности событий до сих пор остаются предметом споров.

Попытки остановить эпидемию

Поначалу местные власти могли считать танцы способом преодолеть необычное состояние. Для участников организовывали специальные площадки, где они могли двигаться, а для сопровождения приглашали музыкантов. Однако ситуация не улучшалась. Позже власти запретили публичные танцы и музыкальные выступления, а людей начали отправлять к святыне, надеясь прекратить странное явление.

Что вызвало танцевальную чуму

Однозначного объяснения до сих пор нет. Среди версий исследователей — массовая психогенная реакция на стресс, голод, болезни и тяжелые условия жизни. Другая гипотеза связывает произошедшее с отравлением спорыньей — грибком, который может поражать зерно. Однако эта версия не дает убедительного объяснения всем описанным симптомам.

Танцевальная чума 1518 года остается загадкой, которая показывает, насколько сложно порой отделить исторические факты от легенд и установить причины необычного поведения людей.

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