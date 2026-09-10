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Таємниця 10 сантиметрів: чому нова ракета злетіла на висоту долоні та активувала систему порятунку

Неймовірний курйоз з історії космонавтики: як експериментальний корабель злетів на висоту долоні, відстрілив аварійну систему та накрив себе парашутами.

10 вересня 2026, 21:01
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Сергій Кречмаровський

Історія освоєння космосу сповнена не лише грандіозних тріумфів, а й неймовірних, часом комічних курйозів. Одним із найяскравіших прикладів став інцидент на стартовому майданчику 21 листопада 1960 року під час підготовки першого безпілотного польоту нової космічної капсули Mercury-Redstone 1. На кону стояли роки розробок, а за процесом у блокгаузі стежив технічний персонал та майбутні астронавти.

Таємниця 10 сантиметрів: чому нова ракета злетіла на висоту долоні та активувала систему порятунку

Невдалий запуск Mercury-Redstone 1 на мисі Канаверал, 21 листопада 1960 року. Фото: NASA

Десять сантиметрів ганьби

Величезна ракета-носій була повністю заправлена паливом і готова до запуску. У призначений момент пролунав оглушливий гуркіт, злетіло полум'я, і важка конструкція справді відірвалася від землі. Щоправда, тріумф тривав частки секунди: ракета злетіла лише на 4 дюйми (приблизно 10 см), після чого двигун вимкнувся,, і апарат опустився назад на стартові опори.

Але найцікавіше почалося одразу після того, як носій повернувся на платформу. Зупинка двигуна сформувала сигнал припинення роботи, і автоматика капсули виконала закладену послідовність дій:

  • Спрацював двигун системи аварійного порятунку, який відокремився та відлетів на висоту близько 1200 метрів.

  • Послідовно розкрилися гальмівні, а потім основні парашути.

  • На завершення цієї ланцюгової реакції спрацював і викинувся ще й резервний купол.

При цьому сама капсула штатно від ракети Redstone не відокремилася, оскільки датчики не зафіксували очікуваного переходу до вільного польоту.

Небезпечний полон на старті

В результаті масивні куполи парашутів повисли збоку ракети. Ситуація миттєво перейшла до критичного розряду.

У центрі управління спостерігали за заправленою, активованою ракетою, системи якої залишалися ввімкненими. Створювався ризик її перекидання через сильний порив вітру, хоча синоптичний прогноз тоді був сприятливим. Підходити до стартового столу ніхто не ризикував – найменша помилка могла призвести до катастрофи. Інженерам довелося чекати до ранку, поки повністю не розрядяться бортові батареї і не википить рідкий кисень, щоб безпечно знешкодити апарат.

Розслідування показало, що технічною причиною збою стали особливості електроніки: використовувався довший кабель управління від військової версії Redstone, який намагалися механічно зафіксувати. Через це силовий роз'єм від'єднався раніше за керуючий із різницею приблизно 29 мілісекунд, і автоматика помилково зафіксувала аварійне вимкнення двигуна.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про історію неймовірного пострілу снайпера Крейга Гаррісона.



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Джерело: https://www.drewexmachina.com/2020/11/21/the-infamous-launch-abort-of-nasas-mercury-redstone-1/
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