Тайна 10 сантиметров: почему новейшая ракета взлетела на высоту ладони и активировала систему спасения

История освоения космоса полна не только грандиозных триумфов, но и невероятных, порой комичных курьезов. Одним из самых ярких примеров стал инцидент на стартовой площадке 21 ноября 1960 года во время подготовки первого беспилотного полета новой космической капсулы Mercury-Redstone 1. На кону стояли годы разработок, а за процессом в блокгаузе следил технический персонал и будущие астронавты.

Неудачный запуск Mercury-Redstone 1 на мысе Канаверал, 21 ноября 1960 года. Фото: NASA

Десять сантиметров позора

Огромная ракета-носитель была полностью заправлена топливом и готова к пуску. В назначенный момент раздался оглушительный грохот, взметнулось пламя, и тяжелая конструкция действительно оторвалась от земли. Правда, триумф длился доли секунды: ракета взлетела всего на 4 дюйма (примерно 10 см), после чего двигатель отключился, и аппарат опустился обратно на стартовые опоры.

Но самое интересное началось сразу после того, как носитель вернулся на платформу. Остановка двигателя сформировала сигнал прекращения работы, и автоматика капсулы выполнила заложенную последовательность действий:

Сработал двигатель системы аварийного спасения, который отделился и улетел на высоту около 1200 метров.

Последовательно раскрылись тормозной, а затем основной парашюты.

В завершение этой цепной реакции сработал и выбросился еще и резервный купол.

При этом сама капсула штатно от ракеты Redstone не отделилась, поскольку датчики не зафиксировали ожидаемого перехода в состояние свободного полета.

Опасный плен на старте

В результате массивные купола парашютов повисли сбоку ракеты. Ситуация мгновенно перешла в разряд критических.

В центре управления наблюдали за заправленной, активированной ракетой, чьи системы оставались включенными. Создавался риск ее опрокидывания при сильном порыве ветра, хотя синоптический прогноз тогда и был благоприятным. Подходить к стартовому столу никто не рисковал — малейшая ошибка могла привести к катастрофе. Инженерам пришлось ждать до следующего утра, пока полностью не разрядятся бортовые батареи и не выкипит жидкий кислород, чтобы безопасно обезвредить аппарат.

Расследование показало, что технической причиной сбоя стали особенности электроники: использовался более длинный кабель управления от военной версии Redstone, который пытались зафиксировать механически. Из-за этого силовой разъем отключился раньше управляющего с разницей примерно в 29 миллисекунд, и автоматика ошибочно зафиксировала аварийное выключение двигателя.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про историю невероятного выстрела снайпера Крейга Харрисона.