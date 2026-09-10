logo

BTC/USD

77335

ETH/USD

2468.5

USD/UAH

44.55

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество история Тайна 10 сантиметров: почему новейшая ракета взлетела на высоту ладони и активировала систему спасения
commentss НОВОСТИ Все новости

Тайна 10 сантиметров: почему новейшая ракета взлетела на высоту ладони и активировала систему спасения

Невероятный курьез из истории космонавтики: как экспериментальный корабль взлетел на высоту ладони, отстрелил аварийную систему и накрыл себя парашютами.

10 сентября 2026, 21:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

История освоения космоса полна не только грандиозных триумфов, но и невероятных, порой комичных курьезов. Одним из самых ярких примеров стал инцидент на стартовой площадке 21 ноября 1960 года во время подготовки первого беспилотного полета новой космической капсулы Mercury-Redstone 1. На кону стояли годы разработок, а за процессом в блокгаузе следил технический персонал и будущие астронавты.

Тайна 10 сантиметров: почему новейшая ракета взлетела на высоту ладони и активировала систему спасения

Неудачный запуск Mercury-Redstone 1 на мысе Канаверал, 21 ноября 1960 года. Фото: NASA

Десять сантиметров позора

Огромная ракета-носитель была полностью заправлена топливом и готова к пуску. В назначенный момент раздался оглушительный грохот, взметнулось пламя, и тяжелая конструкция действительно оторвалась от земли. Правда, триумф длился доли секунды: ракета взлетела всего на 4 дюйма (примерно 10 см), после чего двигатель отключился, и аппарат опустился обратно на стартовые опоры.

Но самое интересное началось сразу после того, как носитель вернулся на платформу. Остановка двигателя сформировала сигнал прекращения работы, и автоматика капсулы выполнила заложенную последовательность действий:

  • Сработал двигатель системы аварийного спасения, который отделился и улетел на высоту около 1200 метров.

  • Последовательно раскрылись тормозной, а затем основной парашюты.

  • В завершение этой цепной реакции сработал и выбросился еще и резервный купол.

При этом сама капсула штатно от ракеты Redstone не отделилась, поскольку датчики не зафиксировали ожидаемого перехода в состояние свободного полета.

Опасный плен на старте

В результате массивные купола парашютов повисли сбоку ракеты. Ситуация мгновенно перешла в разряд критических.

В центре управления наблюдали за заправленной, активированной ракетой, чьи системы оставались включенными. Создавался риск ее опрокидывания при сильном порыве ветра, хотя синоптический прогноз тогда и был благоприятным. Подходить к стартовому столу никто не рисковал — малейшая ошибка могла привести к катастрофе. Инженерам пришлось ждать до следующего утра, пока полностью не разрядятся бортовые батареи и не выкипит жидкий кислород, чтобы безопасно обезвредить аппарат.

Расследование показало, что технической причиной сбоя стали особенности электроники: использовался более длинный кабель управления от военной версии Redstone, который пытались зафиксировать механически. Из-за этого силовой разъем отключился раньше управляющего с разницей примерно в 29 миллисекунд, и автоматика ошибочно зафиксировала аварийное выключение двигателя.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про историю невероятного выстрела снайпера Крейга Харрисона.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.drewexmachina.com/2020/11/21/the-infamous-launch-abort-of-nasas-mercury-redstone-1/
Теги:

Новости

Все новости