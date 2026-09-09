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Пуля летела несколько секунд: история невероятного выстрела снайпера Крейга Харрисона

Крейг Харрисон вошёл в историю после невероятного выстрела в Афганистане. В 2009 году британский снайпер поразил две цели с расстояния 2475 метров, а расчётное время полёта пули составляло около шести секунд.

9 сентября 2026, 21:31
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Сергій Кречмаровський

Выстрел Харрисона оказался не просто успешным поражением цели с огромного расстояния, а событием, которое установило новый рекорд. На тот момент это был самый дальний подтверждённый снайперский результат в боевых условиях. Позже достижение британца превзошли, но его история до сих пор впечатляет масштабом дистанции.

Пуля летела несколько секунд: история невероятного выстрела снайпера Крейга Харрисона

Британские морские пехотинцы со снайперскими винтовками L115A1. Фото: Francis Flinch / Wikimedia Commons

Как был сделан невероятный выстрел

В ноябре 2009 года Харрисон находился в провинции Гильменд в Афганистане. Вместе с корректировщиком он заметил двух пулемётчиков, которые вели огонь по британским и афганским военнослужащим.

Расстояние до целей составляло 2475 метров. Харрисон использовал винтовку L115A3 производства Accuracy International. По данным британской армии, она имеет калибр 8,59 мм и штатную эффективную дальность свыше 1100 метров. Поэтому дистанция, на которой Харрисон поразил цели, значительно превышала заявленную эффективную дальность оружия.

Перед успешными выстрелами снайперу и корректировщику потребовалось около девяти попыток, чтобы определить необходимые поправки. Затем Харрисон поразил первого пулемётчика, а вторым выстрелом — второго.

Позже расстояние подтвердили с помощью лазерного дальномера вертолёта Apache. Баллистические расчёты оценивают время полёта пули примерно в шесть секунд.

Результат стал рекордным для боевой снайперской стрельбы того времени. Впоследствии его превзошёл канадский снайпер, поразивший цель с ещё большей дистанции.

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