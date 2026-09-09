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Куля летіла кілька секунд: історія неймовірного пострілу снайпера Крейга Гаррісона

Крейг Гаррісон увійшов в історію після неймовірного пострілу в Афганістані. 2009 року британський снайпер уразив дві цілі з відстані 2475 метрів, а розрахунковий час польоту кулі становив близько шести секунд.

9 вересня 2026, 21:31
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Сергій Кречмаровський

Постріл Гаррісона виявився не просто успішним ураженням цілі з величезної відстані, а подією, яка встановила новий рекорд. На той момент це був найдальший підтверджений снайперський результат у бойових умовах. Пізніше досягнення британця перевершили, але його історія вражає масштабом дистанції.

Куля летіла кілька секунд: історія неймовірного пострілу снайпера Крейга Гаррісона

Британські морські піхотинці зі снайперськими гвинтівками L115A1. Фото: Francis Flinch / Wikimedia Commons

Як було зроблено неймовірний постріл

У листопаді 2009 року Гаррісон перебував у провінції Гільменд в Афганістані. Разом із коригувальником він помітив двох кулеметників, які вели вогонь по британських та афганських військовослужбовцях.

Відстань до цілей складала 2475 метрів. Гаррісон використовував гвинтівку L115A3 виробництва Accuracy International. За даними британської армії, вона має калібр 8,59 мм та штатну ефективну дальність понад 1100 метрів. Тому дистанція, на якій Гаррісон уразив цілі, значно перевищувала заявлену ефективну дальність зброї.

Перед успішними пострілами снайперу та коригувальнику знадобилося близько дев'яти спроб, щоб визначити необхідні поправки. Потім Гаррісон уразив першого кулеметника, а другим пострілом — другого.

Пізніше відстань підтвердили за допомогою лазерного далекоміра гелікоптера Apache. Балістичні розрахунки оцінюють час польоту кулі приблизно у шість секунд.

Результат став рекордним для бойової снайперської стрільби на той час. Згодом його перевершив канадський снайпер, який уразив ціль на ще більшій дистанції.

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