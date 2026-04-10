Сенсація у Софії Київській: показали писанку, якій майже тисяча років

У Національному заповіднику “Софія Київська” представили унікальний артефакт, який відкриває нові сторінки історії української культури. Йдеться про керамічну писанку XII століття, що зберігалася у фондосховищі та нині привернула особливу увагу дослідників.

У Києві представили унікальну писанку XII століття з несподіваним призначенням

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Національний заповідник “Софія Київська”.

Цей експонат має незвичайну особливість — його називають “писанка-брязкальце”. Виріб виготовлений із рожевої глини із застосуванням складних технологій того часу: формування стрічковим методом, випал, глазурування та декоративна фляндрівка. Таке поєднання технік свідчить про високий рівень розвитку ремесел у добу Руси-України.

Що приховує стародавня писанка

Найцікавіше — це конструкція виробу. Усередину керамічної писанки під час виготовлення вкладали невелику кульку глини або камінець. Після завершення роботи цей елемент залишався всередині та під час руху створював характерний звук.

Саме тому такі предмети виконували функцію своєрідного брязкальця. Водночас дослідники переконані, що їхнє значення було значно глибшим, ніж просто іграшка. Подібні вироби вважалися оберегами, які своїм звуком могли відганяти злі сили.

Рідкісна знахідка

Писанки такого типу трапляються вкрай рідко. Знахідка, яку зберігає “Софія Київська”, була виявлена під час археологічних розкопок у Судаку ще в 1960–1970-х роках. Вважається, що подібні вироби могли виготовлятися на території Київщини.

Невеликі розміри — приблизно 3–3,5 на 5 сантиметрів — дозволяють припустити, що ці предмети могли використовуватися і як дитячі іграшки. Проте їхнє обрядове значення залишається ключовим.

Символіка, яка пережила століття

Фахівці наголошують, що ця писанка є не лише археологічною рідкістю, а й важливим свідченням культурної спадщини. Традиція писанкарства, яка збереглася до наших днів, має глибоке історичне коріння, і подібні артефакти підтверджують її значення ще з часів Руси-України.

Таким чином, навіть невеликий глиняний виріб здатен розповісти про світогляд, вірування та побут наших предків, відкриваючи нові грані української історії.

