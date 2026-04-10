Сенсация в Софии Киевской: показали писанку, которой почти тысяча лет

В Национальном заповеднике "София Киевская" представили уникальный артефакт, открывающий новые страницы истории украинской культуры. Речь идет о керамической писанке XII века, которая хранилась в фондохранилище и привлекла особое внимание исследователей.

В Киеве представили уникальную писанку XII века с неожиданным предназначением

Как сообщают "Комментарии", об этом информирует Национальный заповедник "София Киевская".

Этот экспонат имеет необычную особенность – его называют "писанка-погремушка". Изделие изготовлено из розовой глины с применением сложных технологий того времени: формирование ленточным методом, обжиг, глазирование и декоративная фляндровка. Такое сочетание техник свидетельствует о высоком уровне развития ремесел во время Руси-Украины .

Что скрывает древняя писанка

Самое интересное – это конструкция изделия. Внутрь керамической писанки во время изготовления укладывали небольшой шарик глины или камушек. После работы этот элемент оставался внутри и во время движения создавал характерный звук.

Именно поэтому такие предметы выполняли функцию своеобразной погремушки. В то же время исследователи убеждены, что их значение было гораздо глубже, чем просто игрушка . Подобные изделия считались оберегами, которые своим звуком могли отгонять злые силы.

Редкая находка

Писанки такого типа встречаются крайне редко. Находка, которую хранит София Киевская, была обнаружена во время археологических раскопок в Судаке еще в 1960-1970-х годах. Считается, что подобные изделия могли производиться на территории Киевщины.

Небольшие размеры – примерно 3–3,5 на 5 сантиметров – позволяют предположить, что эти предметы могли использоваться и как детские игрушки. Однако их обрядовое значение остается ключевым.

Символика, пережившая столетие

Специалисты отмечают, что эта писанка является не только археологической редкостью, но и важным свидетельством культурного наследия. Традиция писанкарства, сохранившаяся до наших дней, имеет глубокие исторические корни , и подобные артефакты подтверждают ее значение еще со времен Руси-Украины.

Таким образом, даже небольшое глиняное изделие способно рассказать о мировоззрении, верованиях и быте наших предков, открывая новые грани украинской истории.

