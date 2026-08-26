Секс, LSD та ЦРУ: що приховувала операція Midnight Climax

Світ розвідки набагато цікавіший, ніж здається. За зачиненими дверима спецслужби часом проводили експерименти, які сьогодні звучать як сценарій шпигунського фільму. Одна з таких історій – Operation Midnight Climax, реальний проєкт ЦРУ у рамках програми MKULTRA.

Флаг ЦРУ. Фото: Fry1989 / Wikimedia Commons

У 1950-1960-х роках ЦРУ вивчало, чи можна за допомогою психоактивних речовин та інших методів впливати на поведінку людини. Ці дослідження проходили в рамках масштабної програми MKULTRA, що складалася з багатьох проєктів.

Одним із них стала Midnight Climax. У Нью-Йорку та Сан-Франциско діяли таємні "безпечні квартири", які використовувалися для експериментів з людьми, котрі часто не знали, що стали об'єктами спостереження. Проєктом займався федеральний агент боротьби з наркотиками Джордж Гантер Вайт, який працював із ЦРУ.

Схема була незвичайною. Жінки, яких залучали до роботи над проєктом, запрошували чоловіків до квартир. Деяким відвідувачам без їхнього відома давали LSD та інші речовини. За реакціями спостерігали із сусіднього приміщення через двостороннє дзеркало, а для прихованого спостереження використовували спеціальну апаратуру.

Для ЦРУ це було своєрідним польовим експериментом. Розвідку цікавило, як психоактивні речовини діють на людину в реальних умовах і чи можуть мати практичне застосування для розвідувальної діяльності. При цьому дослідження проводилися без інформованої згоди багатьох піддослідних.

Особливе місце в історії посідає сам Вайт. Він вів щоденники, які згодом допомогли відновити деталі роботи таємних квартир. У 1977 році The Washington Post опублікувала матеріали про його діяльність, розкривши подробиці Midnight Climax та її зв'язки з MKULTRA.

У 1970-х роках діяльність MKULTRA стала предметом розслідування Конгресу США. Значна частина документів програми була знищена у 1973 році, проте матеріали, фінансові документи, свідчення та щоденники, що збереглися, дали змогу відновити багато деталей.

Так історія, яка сьогодні може здатися конспірологічною вигадкою, виявилася реальним епізодом холодної війни. Midnight Climax дійсно існувала, а експерименти з LSD на людях, які нічого не підозрювали, проводилися в рамках секретної діяльності ЦРУ.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про військову операцію "Блакитний павич": навіщо британці хотіли помістити живих курей у ядерну міну.