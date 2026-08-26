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Секс, LSD и ЦРУ: что скрывала операция Midnight Climax

Тайные квартиры, ничего не подозревавшие люди и эксперименты с LSD - одна из самых необычных страниц истории американской разведки.

26 августа 2026, 20:01
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Сергій Кречмаровський

Мир разведки гораздо интереснее, чем кажется. За закрытыми дверями спецслужбы порой проводили эксперименты, которые сегодня звучат как сценарий шпионского фильма. Одна из таких историй — Operation Midnight Climax, реальный проект ЦРУ в рамках программы MKULTRA.

Секс, LSD и ЦРУ: что скрывала операция Midnight Climax

Флаг ЦРУ. Фото: Fry1989 / Wikimedia Commons

В 1950-1960-х годах ЦРУ изучало, можно ли с помощью психоактивных веществ и других методов воздействовать на поведение человека. Эти исследования проходили в рамках масштабной программы MKULTRA, состоявшей из множества отдельных проектов.

Одним из них стала Midnight Climax. В Нью-Йорке и Сан-Франциско действовали тайные "безопасные квартиры", которые использовались для экспериментов с людьми, зачастую не знавшими, что стали объектами наблюдения. Проектом занимался федеральный агент по борьбе с наркотиками Джордж Хантер Уайт, работавший с ЦРУ.

Схема была необычной. Женщины, которых привлекали к работе над проектом, приглашали мужчин в квартиры. Некоторым посетителям без их ведома давали LSD и другие вещества. За реакциями наблюдали из соседнего помещения через двустороннее зеркало, а для скрытого наблюдения использовали специальную аппаратуру.

Для ЦРУ это было своеобразным полевым экспериментом. Разведку интересовало, как психоактивные вещества действуют на человека в реальных условиях и могут ли они иметь практическое применение для разведывательной деятельности. При этом исследования проводились без информированного согласия многих испытуемых.

Особое место в истории занимает сам Уайт. Он вел дневники, которые впоследствии помогли восстановить детали работы тайных квартир. В 1977 году The Washington Post опубликовала материалы о его деятельности, раскрыв подробности Midnight Climax и ее связи с MKULTRA.

В 1970-х годах деятельность MKULTRA стала предметом расследований Конгресса США. Значительная часть документов программы была уничтожена в 1973 году, однако сохранившиеся материалы, финансовые документы, свидетельства и дневники позволили восстановить многие детали.

Так история, которая сегодня может показаться конспирологической выдумкой, оказалась реальным эпизодом холодной войны. Midnight Climax действительно существовала, а эксперименты с LSD на ничего не подозревавших людях проводились в рамках секретной деятельности ЦРУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о военной операции "Голубой павлин": зачем британцы хотели поместить живых кур в ядерную мину.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1977/09/05/the-diaries-of-a-cia-operative/65b08a3e-c95a-434e-b1c6-c05f726a3a6f/
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