Секрет Зеленського: як президент України розташував до себе Трампа

Американське видання Time опублікувало матеріал про те, як президент України Володимир Зеленський зумів вибудувати партнерські відносини з президентом США Дональдом Трампом, який тепер сприймає його не як прохача, а як рівного союзника.

Комунікація між Зеленським та Трампом

Як зазначає видання, ще у лютому такий сценарій здавався неможливим. Якби тоді Зеленський приїхав до Білого дому й попросив у Трампа передати крилаті ракети, розвіддані про цілі на території росії та мільярдну військову допомогу в обмін на українські технології дронів, його б вигнали швидше, ніж під час гучної суперечки, що сталася того місяця.

Проте вже через сім місяців, усі ці українські вимоги стали частиною порядку денного п’ятничної зустрічі у Вашингтоні. Тепер Зеленський приїжджає до США не з позиції прохання, а як партнер і союзник, тоді як "Путін застряг у кремлівській ізоляції".

"Це приголомшливий поворот. Висловлюючись мовою Трампа, тепер усі карти — у Зеленського", — зазначає Time.

Видання пояснює, що цей зсув став можливим завдяки кільком ключовим подіям:

• Зеленський змінив тактику спілкування з Трампом. Після лютневого конфлікту він почав супроводжувати прохання про підтримку компліментами на адресу президента США — дякував за його “бачення” і дипломатію “миру через силу”. Це поступово змінило тон розмов.

• Рішучий вплив мав саміт НАТО у Гаазі в червні. Там Трамп зустрівся із Зеленським, і невдовзі після цього США оголосили про угоду, за якою Вашингтон продаватиме зброю на мільярди доларів європейським союзникам для подальшої передачі Україні.

• Ще один переломний момент — особиста зміна позиції Трампа щодо Путіна. Президент США, який раніше називав російського лідера "генієм" і "мудрим політиком", у середині літа усвідомив, що Путін його обманював, говорячи про мир, продовжуючи водночас бомбардувати Україну.

• Успіх із припиненням вогню в Газі також надихнув Трампа — тепер він відчуває себе політиком, здатним зупинити ще одну велику війну.

У підсумку Time зазначає: саме поєднання дипломатичної гнучкості Зеленського, послідовності української стратегії та зміни настроїв у Білому домі створили ситуацію, за якої Київ уперше за довгий час отримав справжній простір для маневру у стосунках зі США.



