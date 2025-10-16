Секрет Зеленского: как президент Украины расположил к себе Трампа

Американское издание Time опубликовало материал о том, как президент Украины Владимир Зеленский сумел выстроить партнерские отношения с президентом США Дональдом Трампом, который теперь воспринимает его не как просителя, а равного союзника.

Коммуникация между Зеленским и Трампом

Как отмечает издание, еще в феврале такой сценарий казался невозможным. Если бы тогда Зеленский приехал в Белый дом и попросил у Трампа передать крылатые ракеты, разведданные о целях на территории России и миллиардную военную помощь в обмен на украинские технологии дронов, его бы выгнали быстрее, чем во время громкого спора, произошедшего в тот месяц.

Однако уже через семь месяцев все эти украинские требования стали частью повестки дня пятничной встречи в Вашингтоне. Теперь Зеленский приезжает в США не с позиции просьбы, а как партнер и союзник, тогда как Путин застрял в кремлевской изоляции.

"Это ошеломляющий поворот. Выражаясь языком Трампа, теперь все карты у Зеленского", — отмечает Time.

Издание объясняет, что это смещение стало возможным благодаря нескольким ключевым событиям:

• Зеленский сменил тактику общения с Трампом. После февральского конфликта он начал сопровождать просьбы о поддержке комплиментами в адрес президента США — благодарил за его "видение" и дипломатию "мира через силу". Это постепенно изменило тон разговоров.

• Решительное влияние имел саммит НАТО в Гааге в июне. Там Трамп встретился с Зеленским, и вскоре после этого США объявили о соглашении, согласно которому Вашингтон будет продавать оружие на миллиарды долларов европейским союзникам для последующей передачи Украине.

• Еще один переломный момент — личное изменение позиции Трампа по отношению к Путину. Президент США, ранее называвший российского лидера "гением" и "мудрым политиком", в середине лета осознал, что Путин его обманывал, говоря о мире, продолжая одновременно бомбардировать Украину.

• Успех с прекращением огня в Газе также вдохновил Трампа, теперь он чувствует себя политиком, способным остановить еще одну великую войну.

В итоге Time отмечает: именно сочетание дипломатической гибкости Зеленского, последовательности украинской стратегии и смены настроений в Белом доме создали ситуацию, при которой Киев впервые за долгое время получил настоящее пространство для маневра в отношениях с США.



