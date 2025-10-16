Неочікуваний рекорд: у Росії бум на антидепресанти

Російські медіа повідомляють, що мешканці країни за останні чотири роки придбали рекордну кількість антидепресантів — загальна сума продажів лише за вересень склала 13,8 мільярда рублів.

Масова депресія в рф

Найвищий попит зафіксовано у Москві, де лише за місяць продали понад дві тисячі упаковок. У трійці лідерів також Санкт-Петербург, Калінінградська область та Карелія.



Офіційно зростання продажів пояснюють тим, що росіяни "почали уважніше ставитися до свого здоров’я" та частіше звертатися до лікарів.

Однак експерти припускають, що справжньою причиною може бути загальний психологічний тиск і напруга в суспільстві, викликані подіями останніх років.

Чи пов’язано це з війною проти України — невідомо, однак саме після її початку споживання антидепресантів у Росії стабільно зростає.

