Неожиданный рекорд: в России бум на антидепрессанты
Неожиданный рекорд: в России бум на антидепрессанты

Россия побила рекорд по закупке антидепрессантов – продажи достигли 13,8 млрд рублей

16 октября 2025, 21:12
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские медиа сообщают, что жители страны за последние четыре года приобрели рекордное количество антидепрессантов – общая сумма продаж только за сентябрь составила 13,8 миллиарда рублей.

Неожиданный рекорд: в России бум на антидепрессанты

Массовая депрессия в рф

Самый высокий спрос зафиксирован в Москве, где всего за месяц продали более двух тысяч упаковок. В тройке лидеров также Санкт-Петербург, Калининградская область и Карелия.

Официально рост продаж объясняют тем, что россияне "начали внимательнее относиться к своему здоровью" и чаще обращаться к врачам.

Однако эксперты предполагают, что настоящей причиной может быть общее психологическое давление и напряжение в обществе, вызванное событиями последних лет.

Связано ли это с войной против Украины — неизвестно, однако именно после начала потребления антидепрессантов в России стабильно растет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Американское издание Politico сообщает, что в украинских военных кругах действительно рассматривают возможность перехода к новому наступлению, однако его успех напрямую зависит от позиции администрации Дональда Трампа.

Накануне президент США заявил, что Украина готова перейти в наступление, намекнув, что обсудит этот вопрос во время встречи с Владимиром Зеленским, запланированной на пятницу. Киев рассчитывает, что эта встреча позволит обеспечить доступ к современному вооружению, необходимому для масштабного контрнаступления против российских сил.

Politico напоминает, что Трамп ранее уже говорил о возможности передачи Украине ракет Tomahawk и заявлял, что будут "рассматриваться и другие варианты поддержки". В США считают, что именно результаты встречи лидеров могут определить дальнейшую динамику войны – от затяжной обороны до нового этапа активных действий ВСУ.



Источник: https://t.me/moscowach/35347
