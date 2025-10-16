Российские медиа сообщают, что жители страны за последние четыре года приобрели рекордное количество антидепрессантов – общая сумма продаж только за сентябрь составила 13,8 миллиарда рублей.

Массовая депрессия в рф

Самый высокий спрос зафиксирован в Москве, где всего за месяц продали более двух тысяч упаковок. В тройке лидеров также Санкт-Петербург, Калининградская область и Карелия.



Официально рост продаж объясняют тем, что россияне "начали внимательнее относиться к своему здоровью" и чаще обращаться к врачам.

Однако эксперты предполагают, что настоящей причиной может быть общее психологическое давление и напряжение в обществе, вызванное событиями последних лет.

Связано ли это с войной против Украины — неизвестно, однако именно после начала потребления антидепрессантов в России стабильно растет.

