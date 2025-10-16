logo_ukra

BTC/USD

108362

ETH/USD

3921.1

USD/UAH

41.64

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Готується український наступ на Росію: перші деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Готується український наступ на Росію: перші деталі

Наступ України залежить від рішення Трампа — Politico

16 жовтня 2025, 21:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Американське видання Politico повідомляє, що в українських військових колах справді розглядають можливість переходу до нового наступу, однак його успіх безпосередньо залежить від позиції адміністрації Дональда Трампа.

Готується український наступ на Росію: перші деталі

Український наступ

Напередодні президент США заявив, що Україна готова перейти в наступ, і натякнув, що обговорить це питання під час зустрічі з Володимиром Зеленським, запланованої на п’ятницю. Київ розраховує, що ця зустріч дозволить забезпечити доступ до сучасного озброєння, необхідного для масштабного контрнаступу проти російських сил.

"Ми справді можемо перейти в наступ — усе залежить від того, яку зброю отримаємо та який буде затверджений план", — зазначив високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.

Politico нагадує, що Трамп раніше вже говорив про можливість передачі Україні ракет Tomahawk та заявляв, що “розглядатимуться й інші варіанти підтримки”. У США вважають, що саме результати зустрічі лідерів можуть визначити подальшу динаміку війни — від затяжної оборони до нового етапу активних дій ЗСУ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українцям доведеться сплачувати податок з продажів на онлайн-платформах, навіть якщо сума річного доходу не перевищує 2000 євро. Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна, пояснивши, що в ухваленому законі передбачений механізм автоматичного утримання податку з кожної операції.

За новими правилами, платформи, такі як OLX, самостійно нараховуватимуть і перераховуватимуть податок до державного бюджету. Після цього продавець повинен буде зайти до свого електронного кабінету платника податків, щоб перевірити утриману суму. Якщо протягом року загальний обсяг продажів не перевищить 12 мінімальних зарплат, користувач зможе подати запит на повернення сплаченого податку. Однак процедура повернення потребуватиме часу — кошти будуть зараховані лише після офіційного підтвердження податкової.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.eu/article/donald-trump-ukraine-go-on-offensive-russia-vladimir-putin-volodymyr-zelenskyy-oval-office-meeting/
Теги:

Новини

Всі новини