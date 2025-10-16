Готується український наступ на Росію: перші деталі

Американське видання Politico повідомляє, що в українських військових колах справді розглядають можливість переходу до нового наступу, однак його успіх безпосередньо залежить від позиції адміністрації Дональда Трампа.

Український наступ

Напередодні президент США заявив, що Україна готова перейти в наступ, і натякнув, що обговорить це питання під час зустрічі з Володимиром Зеленським, запланованої на п’ятницю. Київ розраховує, що ця зустріч дозволить забезпечити доступ до сучасного озброєння, необхідного для масштабного контрнаступу проти російських сил.

"Ми справді можемо перейти в наступ — усе залежить від того, яку зброю отримаємо та який буде затверджений план", — зазначив високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.

Politico нагадує, що Трамп раніше вже говорив про можливість передачі Україні ракет Tomahawk та заявляв, що “розглядатимуться й інші варіанти підтримки”. У США вважають, що саме результати зустрічі лідерів можуть визначити подальшу динаміку війни — від затяжної оборони до нового етапу активних дій ЗСУ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнцям доведеться сплачувати податок з продажів на онлайн-платформах, навіть якщо сума річного доходу не перевищує 2000 євро. Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна, пояснивши, що в ухваленому законі передбачений механізм автоматичного утримання податку з кожної операції.

За новими правилами, платформи, такі як OLX, самостійно нараховуватимуть і перераховуватимуть податок до державного бюджету. Після цього продавець повинен буде зайти до свого електронного кабінету платника податків, щоб перевірити утриману суму. Якщо протягом року загальний обсяг продажів не перевищить 12 мінімальних зарплат, користувач зможе подати запит на повернення сплаченого податку. Однак процедура повернення потребуватиме часу — кошти будуть зараховані лише після офіційного підтвердження податкової.