Готується український наступ на Росію: перші деталі

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Американське видання Politico повідомляє, що в українських військових колах справді розглядають можливість переходу до нового наступу, однак його успіх безпосередньо залежить від позиції адміністрації Дональда Трампа.
Український наступ
Напередодні президент США заявив, що Україна готова перейти в наступ, і натякнув, що обговорить це питання під час зустрічі з Володимиром Зеленським, запланованої на п’ятницю. Київ розраховує, що ця зустріч дозволить забезпечити доступ до сучасного озброєння, необхідного для масштабного контрнаступу проти російських сил.
"Ми справді можемо перейти в наступ — усе залежить від того, яку зброю отримаємо та який буде затверджений план", — зазначив високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.
Politico нагадує, що Трамп раніше вже говорив про можливість передачі Україні ракет Tomahawk та заявляв, що “розглядатимуться й інші варіанти підтримки”. У США вважають, що саме результати зустрічі лідерів можуть визначити подальшу динаміку війни — від затяжної оборони до нового етапу активних дій ЗСУ.