Готовится украинское наступление на Россию: первые детали

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Американское издание Politico сообщает, что в украинских военных кругах действительно рассматривают возможность перехода к новому наступлению, однако его успех напрямую зависит от позиции администрации Дональда Трампа.
Украинское наступление
Накануне президент США заявил, что Украина готова перейти в наступление, намекнув, что обсудит этот вопрос во время встречи с Владимиром Зеленским, запланированной на пятницу. Киев рассчитывает, что эта встреча позволит обеспечить доступ к современному вооружению, необходимому для масштабного контрнаступления против российских сил.
"Мы действительно можем перейти в наступление — все зависит от того, какое оружие получим и какой будет утвержденный план", — отметил высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.
Politico напоминает, что Трамп ранее уже говорил о возможности передачи Украине ракет Tomahawk и заявлял, что будут "рассматриваться и другие варианты поддержки". В США считают, что именно результаты встречи лидеров могут определить дальнейшую динамику войны – от затяжной обороны до нового этапа активных действий ВСУ.