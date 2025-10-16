Американское издание Politico сообщает, что в украинских военных кругах действительно рассматривают возможность перехода к новому наступлению, однако его успех напрямую зависит от позиции администрации Дональда Трампа.

Украинское наступление

Накануне президент США заявил, что Украина готова перейти в наступление, намекнув, что обсудит этот вопрос во время встречи с Владимиром Зеленским, запланированной на пятницу. Киев рассчитывает, что эта встреча позволит обеспечить доступ к современному вооружению, необходимому для масштабного контрнаступления против российских сил.

"Мы действительно можем перейти в наступление — все зависит от того, какое оружие получим и какой будет утвержденный план", — отметил высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Politico напоминает, что Трамп ранее уже говорил о возможности передачи Украине ракет Tomahawk и заявлял, что будут "рассматриваться и другие варианты поддержки". В США считают, что именно результаты встречи лидеров могут определить дальнейшую динамику войны – от затяжной обороны до нового этапа активных действий ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что странникам придется платить налог с продаж на онлайн-платформах, даже если сумма годового дохода не превышает 2000 евро. Об этом заявила народная депутат Нина Южанина, пояснив, что в принятом законе предусмотрен механизм автоматического удержания налога с каждой операции.

По новым правилам, платформы, такие как OLX, будут самостоятельно начислять и перечислять налог в государственный бюджет. После этого продавец должен будет зайти в свой электронный кабинет налогоплательщика, чтобы проверить удержанную сумму. Если за год общий объем продаж не превысит 12 минимальных зарплат, пользователь сможет подать запрос на возврат уплаченного налога. Однако процедура возврата потребует времени — средства будут засчитаны только после официального подтверждения налоговой.