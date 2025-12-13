Раніше вчені помилялися на сотні тисяч років: знайдено докази найдавнішого використання вогню

Давні люди навчилися розводити вогонь на сотні тисяч років раніше, ніж вважалося досі. Нові археологічні дані з Великої Британії свідчать: багаття використовували ще понад 400 тисяч років тому, і робили це, ймовірно, неандертальці. Про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Докази найдавнішого використання вогню. Фото: з відкритих джерел

Знахідку зробили поблизу села Барнхем в Англії, на території старого глиняного кар’єру. Там археологи виявили фрагмент нагрітої глини, кілька крем’яних сокир, деформованих під впливом високих температур, а також два шматки залізного піриту – мінералу, який здатен утворювати іскри при ударах об кремінь.

Науковці дійшли висновку, що близько 415 тисяч років тому ранні неандертальці неодноразово розводили багаття в одному й тому самому місці. Стоянка розташовувалася біля водопою, де люди, ймовірно, таборували тривалий час.

Керівник дослідження, археолог Британського музею Нік Ештон, зазначив, що давні люди спеціально приносили пірит, маючи намір розпалити вогонь. За його словами, це кардинально змінює уявлення про найдавніші докази контролю над вогнем. Раніше такі свідчення датували приблизно 50 тисячами років тому і були знайдені на півночі Франції.

Дослідникам знадобилося чотири роки, аби довести, що йдеться саме про навмисне розведення багаття. На це вказують, зокрема, температури понад 700°C та багаторазове використання вогню в одному місці.

Контрольований вогонь став переломним моментом в еволюції людини: він дозволив готувати їжу, захищатися від хижаків, зігріватися та заселяти холодніші регіони. Крім того, вогонь сприяв соціальному розвитку — люди збиралися біля багаття, спілкувалися, що могло сприяти появі мови й складніших форм мислення.

