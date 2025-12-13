logo

Главная Новости Общество история Раньше ученые ошибались на сотни тысяч лет: найдены доказательства древнейшего использования огня
commentss НОВОСТИ Все новости

Раньше ученые ошибались на сотни тысяч лет: найдены доказательства древнейшего использования огня

До сих пор древние доказательства разведения огня, также приписываемые неандертальцам, датировались примерно 50 тысячами годами

13 декабря 2025, 12:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Древние люди научились разводить огонь на сотни тысяч лет раньше, чем считалось до сих пор. Новые археологические данные из Великобритании свидетельствуют: костер использовали еще более 400 тысяч лет назад, и делали это, вероятно, неандертальцы. Об этом говорится в материале Reuters.

Раньше ученые ошибались на сотни тысяч лет: найдены доказательства древнейшего использования огня

Доказательства древнейшего использования огня. Фото: из открытых источников

Находку сделали вблизи деревни Барнхэм в Англии, на территории старого глиняного карьера. Там археологи обнаружили фрагмент нагретой глины, несколько кремневых топоров, деформированных под влиянием высоких температур, а также два куска железного пирита – минерала, способного образовывать искры при ударах о кремень.

Ученые пришли к выводу, что около 415 тысяч лет назад ранние неандертальцы неоднократно разводили костер в одном и том же месте. Стоянка располагалась у водопоя, где люди, вероятно, лагерили долгое время.

Руководитель исследования, археолог Британского музея Ник Эштон, отметил, что древние люди специально приносили пирит, намереваясь разжечь огонь. По его словам, это кардинально меняет представление о древнейших доказательствах контроля над огнем. Ранее такие показания датировали примерно 50 тысяч лет назад и были найдены на севере Франции.

Исследователям понадобилось четыре года, чтобы доказать, что речь идет именно об умышленном разведении костра. На это указывают, в частности, температуру более 700°C и многократное использование огня в одном месте.

Контролируемый огонь стал переломным моментом в эволюции человека: он позволил готовить пищу, защищаться от хищников, согреваться и заселять более холодные регионы. Кроме того, огонь способствовал социальному развитию — люди собирались у костра, общались, что могло способствовать появлению языка и более сложным формам мышления.

Читайте также на портале "Комментарии" – накануне Рождества дискуссия о том, что же на самом деле видели волхвы более двух тысяч лет назад, получила новое развитие . Ученый NASA, планетолог Марк Матни, утверждает, что имеет научное объяснение феномена Вифлеемской звезды, веками остававшейся загадкой для астрономов, историков и теологов.




