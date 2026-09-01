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Puckle Gun: навіщо перший "кулемет" стріляв круглими та квадратними кулями

Незвичайна англійська зброя XVIII століття стала однією з перших, яку називали "кулеметом", але прославилася завдяки дивній ідеї з боєприпасами.

1 вересня 2026, 16:01
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Сергій Кречмаровський

У 1718 році англійський винахідник Джеймс Пакл запатентував Defence Gun, який згодом отримав назву Puckle Gun. Це була великокаліберна кремінна зброя на тринозі з обертовим циліндром. Її планували використовувати на кораблях для захисту від абордажу.

Puckle Gun: навіщо перший "кулемет" стріляв круглими та квадратними кулями

Puckle Gun у Морському музеї Buckler's Hard, Велика Британія. Фото: Mike Peel / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Конструкція давала змогу зробити кілька пострілів поспіль, повертаючи циліндр вручну. Залежно від варіанта він вміщував від 6 до 11 зарядів. У 1722 році зброю вже називали "machine gun" — "кулеметом", хоча до сучасних автоматичних кулеметів їй було дуже далеко.

Але найбільше Puckle Gun прославився через боєприпаси. У патенті описувалися два варіанти зброї: один стріляв звичайними круглими кулями, інший — квадратними. Причому Пакл призначав круглі кулі для християнських противників, а квадратні — для османів.

У патенті стверджувалося, що квадратні кулі мають завдавати тяжчих поранень і "переконати турків у перевагах християнської цивілізації". Сьогодні ця ідея виглядає радше курйозом, ніж серйозним технічним рішенням. Немає надійних свідчень, що перевагу квадратних куль справді було доведено практичними випробуваннями.

Водночас саме існування різних циліндрів і боєприпасів підтверджується історичними зображеннями патенту.

Puckle Gun також не став комерційно успішною зброєю. Його виробництво було вкрай обмеженим, а до реального бойового застосування справа так і не дійшла.

Зрештою винахід Пакла залишився в історії як незвичайний попередник скорострільної зброї. Його механізм був справді новаторським для початку XVIII століття, але саме ідея з квадратними кулями перетворила Puckle Gun на один із найдивніших збройових проєктів свого часу.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, навіщо Heckler & Koch створила зброю, яка стріляла прямо з кейса.



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