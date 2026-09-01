Puckle Gun: зачем первый "пулемёт" стрелял круглыми и квадратными пулями

В 1718 году английский изобретатель Джеймс Пакл запатентовал Defence Gun, позднее получивший название Puckle Gun. Это было крупнокалиберное кремнёвое оружие на треноге с вращающимся цилиндром. Его планировали использовать на кораблях для защиты от абордажа.

Puckle Gun в Морском музее Buckler's Hard, Великобритания. Фото: Mike Peel / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Конструкция позволяла сделать несколько выстрелов подряд, поворачивая цилиндр вручную. В зависимости от варианта он вмещал от 6 до 11 зарядов. В 1722 году оружие уже называли "machine gun" — "пулемётом", хотя до современных автоматических пулемётов ему было очень далеко.

Но больше всего Puckle Gun прославился из-за боеприпасов. В патенте описывались два варианта оружия: один стрелял обычными круглыми пулями, другой — квадратными. Причём Пакл предназначал круглые пули для христианских противников, а квадратные — для османов.

Патент утверждал, что квадратные пули должны причинять более тяжёлые ранения и "убедить турок в преимуществах христианской цивилизации". Сегодня эта идея выглядит скорее курьёзом, чем серьёзным техническим решением. Нет надёжных свидетельств, что превосходство квадратных пуль действительно было доказано практическими испытаниями.

При этом само существование разных цилиндров и боеприпасов подтверждается историческими изображениями патента.

Puckle Gun также не стал коммерчески успешным оружием. Его производство было крайне ограниченным, а до реального боевого применения дело так и не дошло.

В итоге изобретение Пакла осталось в истории как необычный предшественник скорострельного оружия. Его механизм был действительно новаторским для начала XVIII века, но именно идея с квадратными пулями превратила Puckle Gun в один из самых странных оружейных проектов своего времени.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, зачем Heckler & Koch создала оружие, которое стреляло прямо из кейса.