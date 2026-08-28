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Пистолет-пулемёт MP5 в чемодане: зачем Heckler & Koch создала оружие, которое стреляло прямо из кейса

В конце 1970-х немецкая компания создала специальный кейс для компактного MP5K, позволявший вести огонь, не извлекая оружие.

28 августа 2026, 12:11
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Сергій Кречмаровський

Пистолет-пулемёт MP5 давно стал одним из самых узнаваемых образцов оружия в мире. Но одна из самых необычных страниц его истории связана с компактной версией MP5K. Буква "K" происходит от немецкого Kurz — "короткий". Модель появилась в 1976 году и создавалась для ситуаций, где особенно важны компактность и скрытое ношение.

Пистолет-пулемёт MP5 в чемодане: зачем Heckler & Koch создала оружие, которое стреляло прямо из кейса

Пистолет-пулемёт HK MP5K в специальном кейсе для скрытого ношения. Фото: 203D MI Bn / Wikimedia Commons

В конце 1970-х годов Heckler & Koch предложила для MP5K специальный Spezialkoffer, то есть "специальный кейс". Внешне он напоминал обычный жёсткий портфель, однако внутри находился пистолет-пулемёт, закреплённый специальным креплением. Ствол выходил через отверстие в боковой части корпуса.

Самая необычная особенность конструкции заключалась в том, что из MP5K можно было стрелять, не доставая его из кейса. Для этого в рукоятке портфеля находился механизм, связанный со спусковым крючком оружия.

При этом кейс не был универсальной заменой обычному использованию MP5K. Для перезарядки, устранения неисправностей или других действий с оружием его требовалось открыть и получить доступ к самому пистолету-пулемёту.

Система предназначалась прежде всего для охранных подразделений и защиты высокопоставленных лиц, которым требовалось иметь компактное оружие скрытого ношения. Специальный кейс позволял внешне не отличаться от обычного делового портфеля.

Интересно, что подобная конструкция существовала не только на бумаге. Американское издание American Rifleman демонстрировало оригинальный MP5K Operational Briefcase, хотя из-за редкости и ценности самого кейса журналистам не разрешили вести из него огонь во время съёмок.

Сегодня MP5K в кейсе выглядит как реквизит шпионского фильма. Но это реальная разработка конца холодной войны, созданная для вполне практичной задачи: обеспечить скрытое ношение оружия и возможность быстро привести его в действие.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как инженер без опыта создал пистолет, изменивший оружейный мир.



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Источник: https://www.americanrifleman.org/content/the-keefe-report-heckler-koch-s-mp5k-operational-briefcase/
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