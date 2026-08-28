Пістолет-кулемет MP5 у валізі: навіщо Heckler & Koch створила зброю, яка стріляла просто з кейса

Пістолет-кулемет MP5 давно став одним із найвідоміших зразків зброї у світі. Але одна з незвичайних сторінок його історії пов'язана з компактною версією MP5K. Літера "K" походить від німецького Kurz — "короткий". Модель з'явилася в 1976 році і створювалася для ситуацій, де особливо важливі компактність та приховане носіння.

Пістолет-кулемет HK MP5K у спеціальному кейсі для прихованого носіння. Фото: 203D MI Bn / Wikimedia Commons

Наприкінці 1970-х років Heckler & Koch запропонувала для MP5K спеціальний Spezialkoffer, тобто спеціальний кейс. Зовні він нагадував звичайний жорсткий портфель, проте всередині був пістолет-кулемет, зафіксований спеціальним кріпленням. Ствол виходив через отвір у бічній частині корпусу.

Незвичайна особливість конструкції полягала в тому, що з MP5K можна було стріляти, не дістаючи його з кейсу. Для цього в ручці портфеля знаходився механізм, пов'язаний зі спусковим гачком зброї.

При цьому кейс не був універсальною заміною звичайного використання MP5K. Для перезаряджання, усунення несправностей або інших дій зі зброєю його потрібно було відкрити і отримати доступ до пістолета-кулемета.

Система призначалася насамперед для охоронних підрозділів та захисту високопосадовців, яким потрібно мати компактну зброю прихованого носіння. Спеціальний кейс дозволяв зовні не відрізнятися від звичайного ділового портфеля.

Цікаво, що така конструкція існувала не лише на папері. Американське видання American Rifleman демонструвало оригінальний MP5K Operational Briefcase, хоча через рідкість та цінність самого кейса журналістам не дозволили вести з нього вогонь під час знімань.

Сьогодні MP5K у кейсі виглядає як реквізит шпигунського фільму. Але це реальна розробка кінця холодної війни, створена для цілком практичного завдання: забезпечити приховане носіння зброї та можливість швидко привести її в дію.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як інженер без досвіду створив пістолет, який змінив світ зброї.