Провал спецслужб: що ФБР і Secret Service упустили напередодні вбивства Кеннеді

22 листопада 1963 року президента США Джона Кеннеді було вбито в Далласі. Подальші розслідування не виявили доказів причетності ФБР або Secret Service до самого вбивства, однак виявили серйозні проблеми в роботі системи президентської безпеки.

Президент Джон Кеннеді під час кортежу в Далласі, 22 листопада 1963 року. Автор: Віктор Х'юго Кінг

ФБР знало про Освальда, але не попередило Secret Service

ФБР цікавилося Лі Гарві Освальдом ще після його повернення з Радянського Союзу. Бюро мало інформацію про його діяльність, контакти та політичні погляди. У листопаді 1963 року ФБР також знало, що Освальд перебував у Далласі та працював у будівлі, розташованій уздовж маршруту президентського кортежу.

Водночас Secret Service нічого не знала про Освальда. Формальні інструкції ФБР не вимагали передавати відомості про нього, оскільки не було відомо про конкретний план замаху. Однак Комісія Воррена вирішила, що Бюро надто вузько трактувало свої обов'язки: сукупність наявної інформації могла стати підставою для попередження Secret Service.

Помилок припустилася і Secret Service

Проблема полягала не лише у ФБР. Secret Service сама не мала достатніх критеріїв для виявлення потенційних загроз президентові та недостатньо використовувала наявну інформацію. Підготовка візиту до Далласа також мала серйозні недоліки.

Зокрема, будівлі вздовж маршруту кортежу заздалегідь не перевіряли. Саме з вікна шостого поверху Техаського шкільного книгосховища Освальд стріляв по президентському автомобілю.

Пізніше розслідування Конгресу також визнало Secret Service недостатньо ефективною, а роботу ФБР оцінило неоднозначно. Головний урок цієї історії полягає не в доведеній "війні" відомств, а в тому, що розрізнена інформація, вузьке розуміння повноважень і слабка координація здатні створити небезпечні прогалини навіть у системі державної безпеки.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, навіщо перший "кулемет" стріляв круглими та квадратними кулями.