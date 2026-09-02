Провал спецслужб: что ФБР и Secret Service упустили перед убийством Кеннеди

22 ноября 1963 года президент США Джон Кеннеди был убит в Далласе. Последующие расследования не обнаружили доказательств причастности ФБР или Secret Service к самому убийству, однако выявили серьёзные проблемы в работе системы президентской безопасности.

Президент Джон Кеннеди во время кортежа в Далласе, 22 ноября 1963 года. Автор: Виктор Хьюго Кинг.

ФБР знало об Освальде, но не предупредило Secret Service

ФБР интересовалось Ли Харви Освальдом ещё после его возвращения из Советского Союза. Бюро располагало информацией о его деятельности, контактах и политических взглядах. В ноябре 1963 года ФБР также знало, что Освальд находился в Далласе и работал в здании, расположенном вдоль маршрута президентского кортежа.

При этом Secret Service ничего не знала об Освальде. Формальные инструкции ФБР не требовали передавать сведения о нём, поскольку не было известно о конкретном плане покушения. Однако Комиссия Уоррена решила, что Бюро слишком узко трактовало свои обязанности: совокупность имевшейся информации могла стать основанием для предупреждения Secret Service.

Ошибки допустила и Secret Service

Проблема заключалась не только в ФБР. Secret Service сама не располагала достаточными критериями для выявления потенциальных угроз президенту и недостаточно использовала имевшуюся информацию. Подготовка поездки в Даллас также имела серьёзные недостатки.

В частности, здания вдоль маршрута кортежа не были заранее проверены. Именно из окна шестого этажа Техасского школьного книгохранилища Освальд стрелял по президентскому автомобилю.

Позднее расследование Конгресса также признало Secret Service недостаточно эффективной, а работу ФБР оценило как неоднозначную. Главный урок истории оказался не в доказанной "войне" ведомств, а в том, что разрозненная информация, узкое понимание полномочий и слабая координация способны создать опасные провалы даже в системе государственной безопасности.

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