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Провал спецслужб: что ФБР и Secret Service упустили перед убийством Кеннеди

Почему даже президент США оказался уязвимым перед угрозой? Убийство Джона Кеннеди стало одним из самых показательных примеров того, насколько опасными могут быть ошибки во взаимодействии спецслужб.

2 сентября 2026, 15:31
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Сергій Кречмаровський

22 ноября 1963 года президент США Джон Кеннеди был убит в Далласе. Последующие расследования не обнаружили доказательств причастности ФБР или Secret Service к самому убийству, однако выявили серьёзные проблемы в работе системы президентской безопасности.

Провал спецслужб: что ФБР и Secret Service упустили перед убийством Кеннеди

Президент Джон Кеннеди во время кортежа в Далласе, 22 ноября 1963 года. Автор: Виктор Хьюго Кинг.

ФБР знало об Освальде, но не предупредило Secret Service

ФБР интересовалось Ли Харви Освальдом ещё после его возвращения из Советского Союза. Бюро располагало информацией о его деятельности, контактах и политических взглядах. В ноябре 1963 года ФБР также знало, что Освальд находился в Далласе и работал в здании, расположенном вдоль маршрута президентского кортежа.

При этом Secret Service ничего не знала об Освальде. Формальные инструкции ФБР не требовали передавать сведения о нём, поскольку не было известно о конкретном плане покушения. Однако Комиссия Уоррена решила, что Бюро слишком узко трактовало свои обязанности: совокупность имевшейся информации могла стать основанием для предупреждения Secret Service.

Ошибки допустила и Secret Service

Проблема заключалась не только в ФБР. Secret Service сама не располагала достаточными критериями для выявления потенциальных угроз президенту и недостаточно использовала имевшуюся информацию. Подготовка поездки в Даллас также имела серьёзные недостатки.

В частности, здания вдоль маршрута кортежа не были заранее проверены. Именно из окна шестого этажа Техасского школьного книгохранилища Освальд стрелял по президентскому автомобилю.

Позднее расследование Конгресса также признало Secret Service недостаточно эффективной, а работу ФБР оценило как неоднозначную. Главный урок истории оказался не в доказанной "войне" ведомств, а в том, что разрозненная информация, узкое понимание полномочий и слабая координация способны создать опасные провалы даже в системе государственной безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, зачем первый "пулемёт" стрелял круглыми и квадратными пулями.



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