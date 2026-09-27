Посаг був не просто подарунком: навіщо за наречену віддавали цілий статок

Сьогодні посаг може здаватися дивною традицією, але протягом століть він був важливою частиною шлюбних домовленостей. Йшлося не лише про гроші: наречена могла отримувати майно, товари або інші цінності, які формально передавалися чоловікові чи його родині.

Гроші та придане: як фінансові традиції впливали на шлюб. Фото: wir_sind_klein / Pixabay

Традиція виникла тисячі років тому

Посаг згадується ще в Кодексі Хаммурапі, створеному у Стародавньому Вавилоні приблизно у XVIII столітті до нашої ери. Попри те що майно переходило чоловікові, вавилонські закони передбачали певний захист інтересів жінки. Якщо вона помирала, посаг міг перейти її дітям, а за відсутності дітей — повернутися її родині.

Римляни змінили правила

У Стародавньому Римі посаг не був обов'язковою умовою законного шлюбу, але суспільні норми передбачали, що батько нареченої має зробити внесок у її нове життя. Існували навіть правила, які не дозволяли батькові відмовитися від посагу лише для того, щоб перешкодити небажаному для нього шлюбу.

Для королівських родин це були величезні суми

У середньовічній Європі традиція стала настільки поширеною, що посаг могли перевозити у спеціальних весільних скринях. А для знаті шлюб був не лише сімейною справою, а й способом зміцнити політичні та майнові зв'язки. Наприклад, посаг Катерини Арагонської під час її шлюбу з принцом Артуром у 1501 році становив 200 тисяч крон.

Чому від посагу почали відмовлятися

У XIX столітті зміни законів про шлюб і спадщину поступово зробили цю систему менш важливою. У XX столітті поширення ідей рівноправ'я та феміністичних рухів ще більше послабило традицію. Водночас у деяких країнах посаг зберігся і сьогодні — іноді як культурний звичай, навіть якщо закон його більше не вимагає.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, навіщо нареченому були потрібні друзі: похмура історія звичної весільної традиції