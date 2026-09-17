Зачем жениху были нужны друзья: мрачная история привычной свадебной традиции

Сегодня друзья жениха на свадьбе помогают организовать праздник, поддерживают виновника торжества и участвуют в церемонии. Однако считается, что первоначальная роль таких помощников была гораздо менее безобидной.

Жених и его друзья на свадебном празднике. Фото из открытых источников

Помощники при похищении невесты. Одна из версий происхождения традиции связана с древним обычаем, который называют "похищением невесты". Если семья женщины не соглашалась на брак или мужчина хотел обойти традиционные правила ухаживания, ему могли помогать близкие друзья и родственники. Они должны были физически забрать женщину из семьи или поселения, а также защитить жениха от возможного сопротивления со стороны ее родственников.

Почему друзей было несколько. Другую связь с традицией можно найти в Древнем Риме. Там на свадьбе требовалось 10 свидетелей. Из-за существовавших тогда правовых норм ими могли быть мужчины.

Откуда взялся best man. Отдельно рассматривается происхождение главного помощника жениха. Согласно приводимой исследователями версии, традиция "лучшего мужчины" связана с готическими обычаями XVI века. Такой человек мог отвечать за похищение невесты, защищать участников свадьбы от нападавших и не позволять женщине покинуть церемонию.

Сегодня роль друзей жениха практически полностью изменилась: они помогают с организацией свадьбы и поддерживают жениха, а не участвуют в насилии или похищении. История этой традиции показывает, насколько сильно смысл привычных свадебных обычаев может меняться со временем.

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