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Приданое было не просто подарком: зачем за невесту отдавали целое состояние

Когда-то приданое могло защищать женщину финансово, а королевские семьи использовали его для заключения выгодных союзов

27 сентября 2026, 17:12
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Сергій Кречмаровський

Сегодня приданое может казаться странной традицией, но на протяжении веков оно было важной частью брачных договоренностей. Речь шла не только о деньгах: невеста могла получать имущество, товары или другие ценности, формально передаваемые мужу или его семье.

Приданое было не просто подарком: зачем за невесту отдавали целое состояние

Деньги и приданое: как финансовые традиции влияли на брак. Фото: wir_sind_klein / Pixabay

Традиция возникла тысячи лет назад

Приданое упоминается еще в Кодексе Хаммурапи, созданном в Древнем Вавилоне примерно в XVIII веке до нашей эры. Несмотря на то, что имущество переходило мужчине, вавилонские законы предусматривали определенную защиту интересов женщины. Если она умирала, приданое должно было перейти ее детям, а при отсутствии детей — вернуться ее семье.

Римляне изменили правила

В Древнем Риме приданое не было обязательным условием законного брака, но общественные нормы предполагали, что отец невесты должен внести вклад в ее новую жизнь. Существовали даже правила, которые не позволяли отцу отказаться от приданого только для того, чтобы воспрепятствовать нежелательному для него браку.

Для королевских семей это были огромные суммы

В средневековой Европе традиция стала настолько распространенной, что приданое могли перевозить в специальных свадебных сундуках. Для знати брак был не только семейным делом, но и способом укрепить политические и имущественные связи. Например, приданое Екатерины Арагонской во время ее брака с принцем Артуром в 1501 году составляло 200 тысяч крон.

Почему от приданого начали отказываться

В XIX веке изменения законов о браке и наследовании постепенно сделали эту систему менее важной. В XX веке распространение идей равноправия и феминистических движений еще больше ослабило традицию. В то же время в некоторых странах приданое сохранилось и сегодня — иногда как культурный обычай, даже если закон его больше не требует.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, зачем жениху нужны друзья: мрачная история привычной свадебной традиции



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Источник: https://www.mentalfloss.com/history/law/dowry-meaning-history
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