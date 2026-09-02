Пістолети з багажника: як Glock продавав зброю американській поліції

Австрійський Glock у 1980-х роках був для США дивною новинкою: легкий пістолет із полімерною рамкою та магазином на 17 набоїв мав незвичний вигляд на тлі традиційних револьверів. Але компанія вигадала незвичайний спосіб завоювати головний ринок світу — спочатку переконати американську поліцію.

Пістолет Glock 17 на озброєнні британської армії, 2013 рік. Автор: Richard Watt / Міністерство оборони Великої Британії

Glock відкрив американський підрозділ у Джорджії у 1985 році, а перші постачання почалися у 1986-му. Однією з ключових фігур у просуванні став австрієць Карл Волтер — досвідчений продавець зброї, який добре знав американські поліцейські департаменти.

Пістолети з багажника

До роботи з Glock Волтер їздив США на спеціально обладнаному автодомі, перетвореному на справжній пересувний збройовий магазин. Він приїжджав до поліцейських департаментів, показував зразки та укладав угоди. Отримавши ексклюзивні права на просування Glock, Волтер використовував той самий принцип: особисто приїжджав до потенційних клієнтів і давав поліцейським можливість випробувати нову зброю.

Але головним козирем стали умови. Поліції пропонували Glock за значно зниженою ціною, а стару службову зброю можна було здати за системою trade-in. В одному з найпоказовіших випадків поліція Марієтти в Джорджії обміняла 126 старих пістолетів на 100 нових Glock 17. Компанія також відправляла інструкторів безпосередньо до департаментів і проводила навчання власним коштом.

Стратегія працювала: Glock не обов'язково прагнув заробити на першому продажі. Йому було важливіше отримати поліцейського клієнта, тому що зброя в руках офіцерів ставала рекламою для цивільного ринку.

Переломним моментом стала поліція Маямі. Після шестимісячних випробувань за участю 25 пістолетів департамент у 1987 році схвалив закупівлю 1100 Glock 17.

Який Glock найпопулярніший

Першою і найвідомішою моделлю марки став Glock 17. Пізніше величезну популярність здобув компактний Glock 19, представлений у 1988 році. Саме ці дві моделі стали основою репутації бренду, а успіх у поліції допоміг Glock перетворитися з екзотичної австрійської новинки на одного з головних виробників службових пістолетів.

Так "пластиковий пістолет", який багато хто спочатку сприймав із недовірою, опинився в руках американських поліцейських — і саме це стало однією з головних рекламних кампаній Glock.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, навіщо Heckler & Koch створила зброю, яка стріляла прямо з кейса.