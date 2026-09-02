Пистолеты из багажника: как Glock продавал оружие американской полиции

Австрийский Glock в 1980-х годах был для США странной новинкой: лёгкий пистолет с полимерной рамкой и магазином на 17 патронов выглядел непривычно на фоне традиционных револьверов. Но компания придумала необычный способ завоевать главный рынок мира — сначала убедить американскую полицию.

Пистолет Glock 17 на вооружении британской армии, 2013 год. Автор: Richard Watt / Министерство обороны Великобритании

Glock открыл американское подразделение в Джорджии в 1985 году, а первые поставки начались в 1986-м. Главным человеком в продвижении стал австриец Карл Уолтер — опытный продавец оружия, хорошо знавший американские полицейские департаменты.

Пистолеты из багажника

До работы с Glock Уолтер ездил по США на специально оборудованном автодоме, превращённом в настоящий передвижной оружейный магазин. Он приезжал к полицейским департаментам, показывал образцы и заключал сделки. Получив эксклюзивные права на продвижение Glock, Уолтер использовал тот же принцип: он лично приезжал к потенциальным клиентам и давал полицейским возможность испытать новое оружие.

Но главным козырем стали условия. Полиции предлагали Glock по значительно сниженной цене, а старое служебное оружие можно было сдавать в trade-in. В одном из наиболее показательных случаев полиция Мариетты в Джорджии обменяла 126 старых пистолетов на 100 новых Glock 17. Компания также отправляла инструкторов прямо в департаменты и проводила обучение за свой счёт.

Стратегия работала: Glock не обязательно стремился заработать на первой продаже. Ему было важнее получить полицейского клиента, потому что оружие в руках офицеров становилось рекламой для гражданского рынка.

Переломным моментом стала полиция Майами. После шестимесячных испытаний с участием 25 пистолетов департамент в 1987 году одобрил закупку 1100 Glock 17.

Какой Glock самый популярный

Первой и самой известной моделью марки стал Glock 17. Позднее огромную популярность получил компактный Glock 19, представленный в 1988 году. Именно эти две модели стали основой репутации бренда, а успех в полиции помог Glock превратиться из экзотической австрийской новинки в одного из главных производителей служебных пистолетов.

Так "пластиковый пистолет", который многие сначала воспринимали с недоверием, оказался в руках американских полицейских — и именно это стало одной из главных рекламных кампаний Glock.

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