Під старовинним замком в Англії знайшли секретний ядерний бункер: знахідка шокувала

В Англії під час археологічних робіт у замку Скарборо виявили підземний бункер часів Холодної війни, який колись був секретним форпостом британської ядерної оборони. Про це повідомляє The Independent.

Загублений ядерний бункер. Фото: з відкритих джерел

Бункер побудували для розміщення волонтерів Королівський корпус спостерігачів, завдання яких полягало у відстеженні падіння ядерних бомб на території Великої Британії. Цей об’єкт, ймовірно, був запечатаний і похований у 1968 році, залишаючись невідомим до сьогодні.

За даними English Heritage, підземний бункер входив до мережі з понад 1500 таких об’єктів, побудованих у 1963-1964 роках для виявлення ядерних вибухів і захисту населення. На його оснащенні були засоби зв’язку та двоярусні ліжка для 20 000 волонтерів, про яких досі мало що відомо.

"Дивно, що бункер розташовано всередині замку Скарборо, але цей мис був спостережним пунктом протягом тисячоліть – від поселення бронзового віку, римської сигнальної станції та середньовічного замку до артилерійської батареї часів Другої світової війни", — зазначив керівник колекцій English Heritage Кевін Бут.

Директорка Національного фонду спадщини лотереї Англії Гелен Фезерстоун назвала знахідку "дуже цікавою", підкресливши унікальність бункера як частини британської історії оборони від ядерного Армагеддону.

Знахідка відкриває нову сторінку в історії замку Скарборо, який виявився не лише туристичною пам’яткою, а й прихованим стратегічним об’єктом минулого століття.

