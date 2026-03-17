Под старинным замком в Англии нашли секретный ядерный бункер: находка повергла в шок

В Англии во время археологических работ в замке Скарборо обнаружили подземный бункер времен Холодной войны, когда-то являвшийся секретным форпостом британской ядерной обороны. Об этом сообщает The Independent.

Бункер построили для размещения волонтеров Королевский корпус наблюдателей, задача которых заключалась в отслеживании падения ядерных бомб на территории Великобритании. Этот объект, вероятно, был запечатан и похоронен в 1968 году, оставаясь неизвестным до сих пор.

По данным English Heritage, подземный бункер входил в сеть из более чем 1500 таких объектов, построенных в 1963-1964 годах для обнаружения ядерных взрывов и защиты населения. На его оснащении были средства связи и двухъярусные кровати для 20 000 волонтеров, о которых еще мало что известно.

"Удивительно, что бункер расположен внутри замка Скарборо, но этот мыс был наблюдательным пунктом тысячелетий – от поселения бронзового века, римской сигнальной станции и средневекового замка до артиллерийской батареи времен Второй мировой войны", — отметил руководитель коллекций English Heritage Кевин Бут.

Директор Национального фонда наследия лотереи Англии Гелен Фезерстоун назвала находку "очень интересной", подчеркнув уникальность бункера как части британской истории обороны от ядерного Армагеддона.

Находка открывает новую страницу в истории замка Скарборо, который оказался не только туристической достопримечательностью, но и скрытым стратегическим объектом прошлого столетия.

Читайте на портале "Комментарии" — ученым впервые удалось обнаружить в океане живого представителя крайне редкого вида глубоководных китов – ремнезубого японского. Уникальная встреча состоялась у берегов Нижней Калифорнии после пяти лет поисков. Об этом сообщает издание Daily Galaxy.



