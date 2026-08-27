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Ніж із Шанхаю, який став зброєю американських розвідників: історія Fairbairn-Sykes

Досвід вуличних боїв у Шанхаї допоміг створити ніж, який під час Другої світової війни опинився у британських командос та американських розвідників OSS.

27 серпня 2026, 14:31
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Сергій Кречмаровський

У легендарного Fairbairn-Sykes незвичайна біографія. Його творці, британські офіцери Вільям Фейрберн та Ерік Сайкс, здобули цінний досвід ближнього бою ще під час служби у Шанхайській муніципальній поліції. Саме цей досвід пізніше допоміг розробити спеціалізований бойовий ніж.

Ніж із Шанхаю, який став зброєю американських розвідників: історія Fairbairn-Sykes

Ніж Fairbairn-Sykes, також відомий як OSS Stiletto. Фото: CIA

Від Шанхаю до британських командос

Фейрберн був відомий як фахівець із ближнього бою та керував спеціальним підрозділом поліції Шанхая. Після повернення до Великої Британії в 1940 році він зайнявся підготовкою командос та співробітників SOE. Разом із Сайксом, колишнім колегою в Шанхайській поліції, вони розробили знаменитий ніж Fairbairn-Sykes.

Ніж був вузьким кинджалом з гострим лезом. Його конструкція була орієнтована насамперед ближній бій. Незабаром він став одним із найвідоміших ножів британських спеціальних підрозділів Другої світової війни.

Як ніж опинився в американських розвідників

У квітні 1942 року Фейрберна було передано у розпорядження американського Office of Strategic Services (OSS) — організації, яка займалася розвідкою та спеціальними операціями під час війни. Він навчав американських агентів рукопашного бою та методів ближнього бою.

Спеціальна версія Fairbairn-Sykes стала стандартною зброєю OSS у 1943 році. Один із таких ножів, що зберігається в колекції CIA, належав капітану Вільяму Пітчу-молодшому, який використовував його під час висадки у Франції у складі групи Jedburgh.

Проте легендарний статус не означав бездоганної репутації. Вже 1944 року OSS почала замінювати Fairbairn-Sykes на міцніший американський ніж M3.

Так зброя, народжена з досвіду британських поліцейських у Шанхаї, пройшла шлях від вулиць Далекого Сходу до тренувальних таборів американської розвідки та підпільної війни у Європі.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як австрійський інженер без досвіду створив пістолет, який змінив світ зброї.



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Джерело: https://www.cia.gov/legacy/museum/artifact/fairbairn-sykes-fighting-knife/
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