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Нож из Шанхая, который стал оружием американских разведчиков: история Fairbairn-Sykes

Опыт уличных боев в Шанхае помог создать нож, который во время Второй мировой войны оказался у британских коммандос и американских разведчиков OSS.

27 августа 2026, 14:31
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Сергій Кречмаровський

У легендарного Fairbairn-Sykes необычная биография. Его создатели, британские офицеры Уильям Фэйрбэрн и Эрик Сайкс, получили ценный опыт ближнего боя еще во время службы в Шанхайской муниципальной полиции. Именно этот опыт позднее помог им разработать специализированный боевой нож.

Нож из Шанхая, который стал оружием американских разведчиков: история Fairbairn-Sykes

Нож Fairbairn-Sykes, также известный как OSS Stiletto. Фото: CIA

От Шанхая к британским коммандос

Фэйрбэрн был известен как специалист по ближнему бою и руководил специальным подразделением полиции Шанхая. После возвращения в Великобританию в 1940 году он занялся подготовкой коммандос и сотрудников SOE. Вместе с Сайксом, бывшим коллегой по Шанхайской полиции, они разработали знаменитый нож Fairbairn-Sykes.

Нож представлял собой узкий кинжал с обоюдоострым лезвием. Его конструкция была ориентирована прежде всего на ближний бой. Вскоре он стал одним из наиболее известных ножей британских специальных подразделений Второй мировой войны.

Как нож оказался у американских разведчиков

В апреле 1942 года Фэйрбэрн был передан в распоряжение американского Office of Strategic Services (OSS) — организации, занимавшейся разведкой и специальными операциями во время войны. Он обучал американских агентов рукопашному бою и методам ближнего боя.

Специальная версия Fairbairn-Sykes стала стандартным оружием OSS в 1943 году. Один из таких ножей, хранящийся в коллекции CIA, принадлежал капитану Уильяму Питчу-младшему, который использовал его во время высадки во Франции в составе группы Jedburgh.

Однако легендарный статус не означал безупречной репутации. Уже в 1944 году OSS начала заменять Fairbairn-Sykes на более прочный американский нож M3.

Так оружие, рожденное из опыта британских полицейских в Шанхае, прошло путь от улиц Дальнего Востока до тренировочных лагерей американской разведки и подпольной войны в Европе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как австрийский инженер без опыта создал пистолет, изменивший оружейный мир.



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Источник: https://www.cia.gov/legacy/museum/artifact/fairbairn-sykes-fighting-knife/
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