Ніж для втечі: яку незвичайну зброю використовували американські розвідники

Під час Другої світової війни американська розвідка OSS використовувала незвичайні пристрої для роботи в тилу противника. Серед них був Escape & Evasion Knife – складаний багатофункціональний ніж, призначений насамперед для виживання та вирішення практичних завдань.

Ніж Escape & Evasion Knife американських розвідників. Фото: CIA / Wikimedia Commons

Один із таких екземплярів належав учаснику команди OSS Jedburgh, який взяв його з собою під час першої парашутної місії в окупованій нацистами Франції. Сьогодні цей історичний ніж зберігається в музеї ЦРУ.

Головною перевагою конструкції була функціональність. Крім клинка, ніж оснащувався декількома інструментами: пилками, викруткою, відкривачкою для консервних банок та кусачками для дроту. Один компактний предмет міг стати в пригоді для різних завдань.

При цьому назва "ніж для втечі" не зовсім точно описує його початкове призначення. Історично модель проходила як "All-Purpose Knife" – універсальний ніж. Її виготовляли для британського Міністерства постачання, а у 1942-1945 роках такі ножі постачалися, серед інших, британському SOE та американському OSS.

Escape & Evasion Knife був не так бойовою зброєю, як інструментом, який міг стати в пригоді розвіднику в критичній ситуації. З його допомогою можна було відкрити консерви, розпиляти матеріал, перерізати дріт чи виконати іншу польову роботу.

У OSS існувала і спеціалізована холодна зброя. Наприклад, Fairbairn-Sykes в 1943 став стандартним бойовим ножем американських розвідників. На відміну від нього, Escape & Evasion Knife створювався як універсальний інструмент.

Історія цього ножа показує, що за лінією фронту розвіднику потрібна була не тільки зброя. Іноді набагато важливішим виявлявся компактний інструмент, здатний допомогти подолати перешкоду або вибратися зі складної ситуації.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про ніж із Шанхая, який став зброєю американських розвідників.