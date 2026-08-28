Нож для побега: какое необычное оружие использовали американские разведчики

Во время Второй мировой войны американская разведка OSS использовала необычные приспособления для работы в тылу противника. Среди них был Escape & Evasion Knife — складной многофункциональный нож, предназначенный прежде всего для выживания и решения практических задач.

Нож Escape & Evasion Knife американских разведчиков. Фото: CIA / Wikimedia Commons

Один из таких экземпляров принадлежал участнику команды OSS Jedburgh, который взял его с собой во время первой парашютной миссии в оккупированной нацистами Франции. Сегодня этот исторический нож хранится в музее ЦРУ.

Главным преимуществом конструкции была многофункциональность. Помимо клинка, нож оснащался несколькими инструментами: пилами, отвёрткой, открывалкой для консервных банок и кусачками для проволоки. Один компактный предмет мог пригодиться для самых разных задач.

При этом название "нож для побега" не совсем точно описывает его первоначальное предназначение. Исторически модель проходила как "All-Purpose Knife" — универсальный нож. Её производили для британского Министерства снабжения, а в 1942-1945 годах такие ножи поставлялись, среди прочих, британскому SOE и американскому OSS.

Escape & Evasion Knife был не столько боевым оружием, сколько инструментом, который мог пригодиться разведчику в критической ситуации. С его помощью можно было открыть консервы, распилить материал, перерезать проволоку или выполнить другую полевую работу.

У OSS существовало и специализированное холодное оружие. Например, Fairbairn-Sykes в 1943 году стал стандартным боевым ножом американских разведчиков. В отличие от него, Escape & Evasion Knife создавался как универсальный инструмент.

История этого ножа показывает, что за линией фронта разведчику требовалось не только оружие. Иногда гораздо важнее оказывался компактный инструмент, способный помочь преодолеть препятствие или выбраться из сложной ситуации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про нож из Шанхая, который стал оружием американских разведчиков.