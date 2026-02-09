logo_ukra

Головна Новини Суспільство історія Несподівана правда про середньовічні пояси вірності, яка здивує
commentss НОВИНИ Всі новини

Несподівана правда про середньовічні пояси вірності, яка здивує

Історики доводять, що пояс цнотливості - це популярний міф. Чому їх не використовували в Середньовіччі та звідки він з’явився.

9 лютого 2026, 13:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Пояс вірності – це один з найстійкіших образів, пов’язаних із Середньовіччям. Його регулярно показують у фільмах, серіалах і популярних книжках як символ тотального контролю над жінками в епоху хрестових походів. За легендою, чоловіки нібито замикали своїх дружин у металеві "обладунки", вирушаючи на війну. Проте сучасні історики стверджують, що пояси цнотливості – це історичний міф.

Несподівана правда про середньовічні пояси вірності, яка здивує

Пояси вірності ніколи не існували. Фото з відкритих джерел

Як пояснює професор германістики Університету Аризони Альбрехт Классен, який присвятив цій темі окреме дослідження, жодних переконливих доказів реального використання поясів вірності в Середньовіччі не існує. Це один з найяскравіших прикладів історичного міфу, який повторювали так часто, що він почав сприйматися як факт.

За словами Классена, письмові згадки про пояси цнотливості в європейських текстах справді трапляються, але майже завжди в алегоричному або сатиричному контексті. У богословських працях 11-13 століть цей образ використовувався як метафора духовної чистоти, а не як опис реального предмета. Найдавніше відоме зображення пояса вірності з’являється у 1405 році в трактаті Bellifortis Конрада Кізера. Однак цей пояс вірності стоїть поряд із фантастичними військовими машинами та жартівливими винаходами.

Несподівана правда про середньовічні пояси вірності, яка здивує - фото 2

Найдавніший малюнок поясу вірності. 1405 рік

Фізичні експонати нібито поясів цнотливості, які можна побачити в деяких музеях, також вводять в оману. За висновками дослідників і Британського музею, більшість з них були виготовлені значно пізніше, у проміжку 18-19 століть. Крім того, це зазвичай були курйозні аксесуари для колекціонерів або провокаційні жарти вікторіанської епохи, які були одержимі "темним" образом Середньовіччя.

Несподівана правда про середньовічні пояси вірності, яка здивує - фото 2

Пояс вірності в одному з музеїв

Наприклад, в одному з прикладів у книзі Классена з металевої передньої частини пояса вірності вибите маленьке серце, а отвір, який призначений для дефекації, має форму квітки. Як пояснює вчений, це надто мило, щоб бути правдою.

Отже, пояс цнотливості — не реалія середньовічного життя, а пізніший культурний конструкт.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, чому зелені сукні у Вікторіанську епоху вбивали жінок.

Також "Коментарі" писали, що в музеї Праги виставили шляхетний аксесуар аристократів для пукання.



Джерело: https://www.atlasobscura.com/articles/everything-youve-heard-about-chastity-belts-is-a-lie
