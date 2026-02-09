Неожиданная правда о средневековых поясах верности, которая удивит

Пояс верности – один из самых устойчивых образов, связанных со Средневековьем. Его регулярно показывают в фильмах, сериалах и популярных книгах, как символ тотального контроля над женщинами в эпоху крестовых походов. По легенде, мужчины якобы запирали своих жен в металлические "доспехи", отправляясь на войну. Однако современные историки утверждают, что пояса целомудрия – это исторический миф.

Пояса верности никогда не существовали. Фото из открытых источников

Как объясняет профессор германистики Университета Аризоны Альбрехт Классен, посвятивший этой теме отдельное исследование, никаких убедительных доказательств реального использования поясов верности в Средневековье не существует. Это один из самых ярких примеров исторического мифа, который повторяли так часто, что он стал восприниматься как факт.

По словам Классена, письменные упоминания о поясах целомудрия в европейских текстах действительно встречаются, но почти всегда в аллегорическом или сатирическом контексте. В богословских трудах 11-13 веков этот образ употреблялся как метафора духовной чистоты, а не как описание настоящего предмета. Древнее известное изображение пояса верности появляется в 1405 году в трактате Bellifortis Конрада Кизера. Однако этот пояс верности стоит рядом с фантастическими военными машинами и шутливыми изобретениями.

Самый древний рисунок пояса верности. 1405 год

Физические экспонаты якобы поясов целомудрия, которые можно увидеть в некоторых музеях, также вводят в заблуждение. По выводам исследователей и Британского музея, большинство из них было изготовлено значительно позже, в промежутке 18-19 веков. Кроме того, это обычно были курьезные аксессуары для коллекционеров или провокационные шутки викторианской эпохи, одержимые "темным" образом Средневековья.

Пояс верности в одном из музеев

Например, в одном из примеров в книге Классена из металлической передней части пояса верности выбито маленькое сердце, а отверстие, предназначенное для дефекации, имеет форму цветка. Как объясняет ученый, это слишком мило, чтобы быть правдой.

Итак, пояс целомудрия – не реалия средневековой жизни, а более поздний культурный конструкт.

