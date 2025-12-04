Найдивніші звички диктаторів: від любові до магії вуду до одержимості знаменитостями

Попри культ сили, страху та абсолютного контролю, багато диктаторів мали дивні, часом абсурдні захоплення, які контрастували з їхньою жорстокою політикою. Деякі з цих звичок стали частиною політичних легенд, а інші підтвердженими фактами, що досі викликають подив істориків та психологів. Зібрали добірку найбільш химерних пристрастей диктаторів сучасності.

Диктатор КНДР Кім Чен Ин. Фото з відкритих джерел

Муамар Каддафі: Кондоліза Райс

Лівійський диктатор Муамар Каддафі був відомий не лише ексцентричною поведінкою, але й незвичною "симпатією" до колишньої держсекретарки США Кондолізи Райс. Він називав її "моєю коханою чорношкірою африканкою" та під час її візиту до Лівії подарував коштовності на понад 212 тис. доларів. Серед подарунків була лютня, перстень, медальйон із власною фотографією та пісня, спеціально написана для Райс.

Енвер Ходжа: бункери

Албанський диктатор Енвер Ходжа мав параноїдальний страх перед вторгненням. Як наслідок у країні було побудовано приблизно 750 000 бетонних бункерів, розкиданих горами, узбережжям і містами Албанії. Більшість із них так і не були використані за призначенням, а сьогодні перетворилися на туристичні об’єкти, кафе та артпростори.

Ніколае Чаушеску: костюми

Румунський лідер жив із нав’язливою думкою, що його можуть отруїти, зокрема через одяг. Чаушеску зберігав костюми у спеціальному сховищі, найняв інженера для їх перевірки, а після кожного дня спалював костюм, який носив.

Адольф Гітлер: Карл Май

Попри жорстоку політику, Гітлер мав романтичну слабкість до пригодницьких романів Карла Мая. У "Майн Кампф" він писав, що прочитав "Подорож через пустелю" з величезним захопленням та був "приголомшений", навіть ціною погіршення оцінок у школі.

Франсуа Дювальє: вуду

Гаїтянський президент Франсуа Дювальє серйозно захоплювався вуду та стверджував, що є втіленням барона Самеді, який був місцевим духом смерті. Також поширювалися легенди, що він начебто взяв на себе відповідальність за вбивство Джона Кеннеді, приписуючи це "силі вуду".

Фідель Кастро: молочні продукти

Кастро обожнював молоко та морозиво настільки, що ЦРУ планувало отруїти його улюблений шоколадний коктейль. Він імпортував екзотичних корів, намагався створити світову молочну державу, а одного разу попросив канадського посла надіслати йому 28 контейнерів їх морозива.

Кім Чен Ір: Голлівуд

Лідер КНДР мав колекцію з приблизно 30 000 фільмів. Він любив Голлівуд, але й прагнув зробити північнокорейську кіноіндустрію "великою". Саме з цією метою режим викрав відомого південнокорейського режисера Шін Сан Ока та його дружину, аби змусити їх працювати на студіях Північної Кореї.

Іді Амін: Шотландія

Угандійський диктатор Іді Амін захоплювався шотландською культурою: носив кілти, пив віскі та в 1974 році навіть заявив, що хоче стати королем Шотландії. Він також напряму освідчився королеві Єлизаветі II, що стало моментом насмішок, які навіть були екранізовано у фільмі "Останній король Шотландії".

Кім Чен Ин: швейцарський сир

Під час навчання у Швейцарії майбутній диктатор розвинув особливу любов до місцевого сиру. ЗМІ повідомляли, що його різке збільшення ваги пов’язували з надмірним споживанням імпортного швейцарського сиру, який він доставляв у Пхеньян у великих партіях. Лише пандемія та закриття кордонів тимчасово "вилікували" його від цієї пристрасті.

Мао Цзедун: каліграфія

Попри політичну жорстокість, Мао був справжнім ентузіастом китайської каліграфії. Його роботи прикрашали дорожні знаки, газети, державні документи, фактично будь-які офіційні матеріали, де можна було використати пензель і чорнило.

