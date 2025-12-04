Самые удивительные привычки диктаторов: от любви к магии вуду до одержимости знаменитостями

Рубрики
Несмотря на культ силы, страха и абсолютного контроля, многие диктаторы обладали странными, порой абсурдными увлечениями, контрастировавшими с их жестокой политикой. Некоторые из этих привычек стали частью политических легенд, а другие подтвержденными фактами, до сих пор вызывающими удивление историков и психологов. Собрали подборку самых причудливых увлечений диктаторов современности.
Ливийский диктатор Муамар Каддафи был известен не только эксцентричным поведением, но и необычной "симпатией" к бывшей госсекретаре США Кондолизе Райс. Он называл ее "моей любимой чернокожей африканкой" и во время ее визита в Ливию подарил драгоценности более чем на 212 тыс. долларов. Среди подарков была лютня, кольцо, медальон с собственной фотографией и песня, специально написанная для Райс.
Албанский диктатор Энвер Ходжа имел параноидальный страх перед вторжением. Как следствие в стране было построено около 750 000 бетонных бункеров, разбросанных горами, побережьем и городами Албании. Большинство из них так и не были использованы по назначению, а сегодня превратились в туристические объекты, кафе и арт-пространства.
Румынский лидер жил с навязчивым мнением, что его могут отравить, в частности из-за одежды. Чаушеску хранил костюмы в специальном хранилище, нанял инженера для их проверки, а после каждого дня сжигал костюм, который носил.
Несмотря на жестокую политику, Гитлер обладал романтической слабостью к приключенческим романам Карла Мая. В "Майн Кампф" он писал, что прочитал "Путешествие через пустыню" с огромным восхищением и был "ошеломлен", даже ценой ухудшения оценок в школе.
Гаитянский президент Франсуа Дювалье серьезно восхищался вуду и утверждал, что является воплощением барона Самеди, который был местным духом смерти. Также распространялись легенды, что он взял на себя ответственность за убийство Джона Кеннеди, приписывая это "силе вуду".
Кастро обожал молоко и мороженое настолько, что ЦРУ планировало отравить его любимый шоколадный коктейль. Он импортировал экзотических коров, пытался создать мировое молочное государство, а однажды попросил канадского посла прислать ему 28 контейнеров их мороженого.
Лидер КНДР имел коллекцию из примерно 30 000 фильмов. Он любил Голливуд, но и стремился сделать северокорейскую киноиндустрию "большой". Именно с этой целью режим украл известного южнокорейского режиссера Шин Сан Ока и его жену, чтобы заставить их работать на студиях Северной Кореи.
Угандийский диктатор Иди Амин увлекался шотландской культурой: носил килты, пил виски и в 1974 году даже заявил, что хочет стать королем Шотландии. Он также напрямую сделал предложение королеве Елизавете II, что стало моментом насмешек, которые даже были экранизированы в фильме "Последний король Шотландии".
Во время учебы в Швейцарии будущий диктатор развил особую любовь к местному сыру. СМИ сообщали, что его резкое увеличение веса связывалось с чрезмерным потреблением импортного швейцарского сыра, который он доставлял в Пхеньян в крупных партиях. Лишь пандемия и закрытие границ временно "излечили" его от этой страсти.
Несмотря на политическую жестокость, Мао был подлинным энтузиастом китайской каллиграфии. Его работы украшали дорожные знаки, газеты, государственные документы, фактически любые официальные материалы, где можно было использовать кисть и чернила.
