Самые удивительные привычки диктаторов: от любви к магии вуду до одержимости знаменитостями

Несмотря на культ силы, страха и абсолютного контроля, многие диктаторы обладали странными, порой абсурдными увлечениями, контрастировавшими с их жестокой политикой. Некоторые из этих привычек стали частью политических легенд, а другие подтвержденными фактами, до сих пор вызывающими удивление историков и психологов. Собрали подборку самых причудливых увлечений диктаторов современности.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Муаммар Каддафи: Кондолиза Райс

Ливийский диктатор Муамар Каддафи был известен не только эксцентричным поведением, но и необычной "симпатией" к бывшей госсекретаре США Кондолизе Райс. Он называл ее "моей любимой чернокожей африканкой" и во время ее визита в Ливию подарил драгоценности более чем на 212 тыс. долларов. Среди подарков была лютня, кольцо, медальон с собственной фотографией и песня, специально написанная для Райс.

Энвер Ходжа: бункеры

Албанский диктатор Энвер Ходжа имел параноидальный страх перед вторжением. Как следствие в стране было построено около 750 000 бетонных бункеров, разбросанных горами, побережьем и городами Албании. Большинство из них так и не были использованы по назначению, а сегодня превратились в туристические объекты, кафе и арт-пространства.

Николае Чаушеску: костюмы

Румынский лидер жил с навязчивым мнением, что его могут отравить, в частности из-за одежды. Чаушеску хранил костюмы в специальном хранилище, нанял инженера для их проверки, а после каждого дня сжигал костюм, который носил.

Адольф Гитлер: Карл Май

Несмотря на жестокую политику, Гитлер обладал романтической слабостью к приключенческим романам Карла Мая. В "Майн Кампф" он писал, что прочитал "Путешествие через пустыню" с огромным восхищением и был "ошеломлен", даже ценой ухудшения оценок в школе.

Франсуа Дювалье: вуду

Гаитянский президент Франсуа Дювалье серьезно восхищался вуду и утверждал, что является воплощением барона Самеди, который был местным духом смерти. Также распространялись легенды, что он взял на себя ответственность за убийство Джона Кеннеди, приписывая это "силе вуду".

Фидель Кастро: молочные продукты

Кастро обожал молоко и мороженое настолько, что ЦРУ планировало отравить его любимый шоколадный коктейль. Он импортировал экзотических коров, пытался создать мировое молочное государство, а однажды попросил канадского посла прислать ему 28 контейнеров их мороженого.

Ким Чен Ир: Голливуд

Лидер КНДР имел коллекцию из примерно 30 000 фильмов. Он любил Голливуд, но и стремился сделать северокорейскую киноиндустрию "большой". Именно с этой целью режим украл известного южнокорейского режиссера Шин Сан Ока и его жену, чтобы заставить их работать на студиях Северной Кореи.

Иди Амин: Шотландия

Угандийский диктатор Иди Амин увлекался шотландской культурой: носил килты, пил виски и в 1974 году даже заявил, что хочет стать королем Шотландии. Он также напрямую сделал предложение королеве Елизавете II, что стало моментом насмешек, которые даже были экранизированы в фильме "Последний король Шотландии".

Ким Чен Ын: швейцарский сыр

Во время учебы в Швейцарии будущий диктатор развил особую любовь к местному сыру. СМИ сообщали, что его резкое увеличение веса связывалось с чрезмерным потреблением импортного швейцарского сыра, который он доставлял в Пхеньян в крупных партиях. Лишь пандемия и закрытие границ временно "излечили" его от этой страсти.

Мао Цзэдун: каллиграфия

Несмотря на политическую жестокость, Мао был подлинным энтузиастом китайской каллиграфии. Его работы украшали дорожные знаки, газеты, государственные документы, фактически любые официальные материалы, где можно было использовать кисть и чернила.

