Народжувалися “суперлюдьми”: вчені показали, як виглядав новонароджений неандерталець (ФОТО)

Вчені відтворили зовнішність новонародженого неандертальця і дійшли несподіваного висновку – ці істоти народжувалися вже фізично сильними та масивними.

Масивні кістки і широкі плечі з перших днів: відкриття вчених здивувало

Довгий час антропологи вважали, що потужна статура неандертальців формувалася через важкі умови життя. Проте нові дослідження показали: їхня сила була генетично закладена ще до народження.

Сила з перших днів

Аналіз решток немовляти з печери Ле-Мустьє довів, що навіть новонароджені неандертальці мали значно щільніші та масивніші кістки, ніж сучасні діти.

Це означає, що їхній організм із самого початку був “налаштований” на витривалість і фізичні навантаження.

На відміну від Homo sapiens, у яких скелет при народженні гнучкий і легкий, неандертальці мали міцний кістковий каркас, здатний витримувати серйозні навантаження.

Інша анатомія

Дослідження також показало суттєві відмінності у будові тіла. У новонароджених неандертальців:

– була відсутня характерна для сучасної людини виїмка на підборідді;

– череп мав витягнуту форму;

– тазові кістки були ширшими вже з народження.

Такі особливості свідчать про зовсім іншу біомеханіку тіла, яка формувалася ще в утробі матері.

Висока ціна сили

Вчені зазначають, що така фізична “потужність” вимагала значних ресурсів.

Неандертальці мали велику м’язову масу та об’ємні легені, що означало постійну потребу в калоріях. Це робило їх ефективними мисливцями, але водночас дуже вразливими у періоди нестачі їжі.

Саме ця залежність від великої кількості ресурсів могла стати однією з причин їхнього зникнення.

Чому це відкриття важливе

Отримані дані змінюють уявлення про еволюцію людини.

Неандертальці виявилися не просто “грубішою” версією сучасної людини, а окремою гілкою розвитку, де всі фізичні характеристики були оптимізовані для виживання в складних умовах.

