Главная Новости Общество история Рождались "суперлюдьми": ученые показали, как выглядел новорожденный неандерталец (ФОТО)
Рождались "суперлюдьми": ученые показали, как выглядел новорожденный неандерталец (ФОТО)

Исследование доказало – сила неандертальцев была заложена еще до рождения.

17 апреля 2026, 11:09
Проніна Анна

Ученые воспроизвели внешность новорожденного неандертальца и пришли к неожиданному выводу – эти существа рождались уже физически сильными и массивными.

Рождались "суперлюдьми": ученые показали, как выглядел новорожденный неандерталец (ФОТО)

Массивные кости и широкие плечи с первых дней: открытие ученых удивило

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет T4.com.

Долгое время антропологи считали, что мощное телосложение неандертальцев формировалось из-за тяжелых условий жизни. Однако новые исследования показали, что их сила была генетически заложена еще до рождения.

Сила с первых дней

Анализ останков младенца из пещеры Ле-Мустье доказал, что даже новорожденные неандертальцы имели более плотные и массивные кости, чем современные дети.

Это означает, что их организм изначально был "настроен" на выносливость и физические нагрузки.

В отличие от Homo sapiens, у которых скелет при рождении гибок и легок, неандертальцы имели крепкий костный каркас, способный выдерживать серьезные нагрузки.

Рождались ”суперлюдьми”: ученые показали, как выглядел новорожденный неандерталец (ФОТО) - фото 2

Другая анатомия

Исследование также показало существенные отличия в телосложении. У новорожденных неандертальцев:
– отсутствовала характерная для современного человека выемка на подбородке;
– череп имел вытянутую форму;
– тазовые кости были шире уже с рождения.

Такие особенности свидетельствуют о совсем другой биомеханике тела, которая формировалась еще в утробе матери.

Высокая цена силы

Ученые отмечают, что такая физическая мощь требовала значительных ресурсов.

Неандертальцы имели большую мышечную массу и объемные легкие, что означало постоянную потребность в калориях. Это делало их эффективными охотниками, но в то же время очень уязвимыми в периоды нехватки пищи.

Эта зависимость от большого количества ресурсов могла стать одной из причин их исчезновения.

Рождались ”суперлюдьми”: ученые показали, как выглядел новорожденный неандерталец (ФОТО) - фото 2

Почему это открытие важно

Полученные данные изменяют представление об эволюции человека.

Неандертальцы оказались не просто "более грубой" версией современного человека, а отдельной ветвью развития, где все физические характеристики были оптимизированы для выживания в сложных условиях.

Как сообщали ранее "Комментарии", Конец света приближается : ученые установили новое время на часах Судного дня.



