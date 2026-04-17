Рождались "суперлюдьми": ученые показали, как выглядел новорожденный неандерталец (ФОТО)

Ученые воспроизвели внешность новорожденного неандертальца и пришли к неожиданному выводу – эти существа рождались уже физически сильными и массивными.

Массивные кости и широкие плечи с первых дней: открытие ученых удивило

Долгое время антропологи считали, что мощное телосложение неандертальцев формировалось из-за тяжелых условий жизни. Однако новые исследования показали, что их сила была генетически заложена еще до рождения.

Сила с первых дней

Анализ останков младенца из пещеры Ле-Мустье доказал, что даже новорожденные неандертальцы имели более плотные и массивные кости, чем современные дети.

Это означает, что их организм изначально был "настроен" на выносливость и физические нагрузки.

В отличие от Homo sapiens, у которых скелет при рождении гибок и легок, неандертальцы имели крепкий костный каркас, способный выдерживать серьезные нагрузки.

Другая анатомия

Исследование также показало существенные отличия в телосложении. У новорожденных неандертальцев:

– отсутствовала характерная для современного человека выемка на подбородке;

– череп имел вытянутую форму;

– тазовые кости были шире уже с рождения.

Такие особенности свидетельствуют о совсем другой биомеханике тела, которая формировалась еще в утробе матери.

Высокая цена силы

Ученые отмечают, что такая физическая мощь требовала значительных ресурсов.

Неандертальцы имели большую мышечную массу и объемные легкие, что означало постоянную потребность в калориях. Это делало их эффективными охотниками, но в то же время очень уязвимыми в периоды нехватки пищи.

Эта зависимость от большого количества ресурсов могла стать одной из причин их исчезновения.

Почему это открытие важно

Полученные данные изменяют представление об эволюции человека.

Неандертальцы оказались не просто "более грубой" версией современного человека, а отдельной ветвью развития, где все физические характеристики были оптимизированы для выживания в сложных условиях.

