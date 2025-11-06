logo_ukra

На австралійському пляжі знайшли 100-річний лист солдата Першої світової: що у ньому написано

В Австралії знайшли пляшку з листом, який солдат Малкольм Невілл написав своїй матері у 1916 році.

6 листопада 2025, 01:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Більше століття тому австралійський солдат, який вирушав на фронт, кинув у море пляшку з листом до своєї матері. Тепер, через понад 100 років, послання знайшли на віддаленому пляжі в Австралії. Це відкриття не лише зворушило нащадків загиблого військового, а й нагадало про людські історії, приховані за статистикою Першої світової війни.

На австралійському пляжі знайшли 100-річний лист солдата Першої світової: що у ньому написано

На пляжі в Австралії знайшли 100-річний лист у пляшці солдата Першої світової

Датований 15 серпня 1916 року лист у пляшці написав 28-річний рядовий Малкольм Александр Невілл, який плив на фронт з австралійського міста Аделаїда. Своє послання він поклав у пляшку Schweppes і попросив того, хто його знайде, передати матері у невеликому містечку Вілкаватт на півдні Австралії. Через пів року від моменту написання листа, у квітні 1917 року Невілл загинув у бою у Франції, провівши на фронті лише два місяці.

На австралійському пляжі знайшли 100-річний лист солдата Першої світової: що у ньому написано - фото 2

Пляшка з листом від солдата Першої світової війни. Фото: Deb Brown/AP

Пляшку з листом знайшла родина Дебри Браун на пляжі Вортон, за 750 км від Перта. Як розповіла жінка британському виданню The Guardian, пляшка була чудово збережена.

"Дуже добре проводжу час. Їжа поки що справді смачна, за винятком однієї страви, яку ми викинули в море… Твій люблячий син Малкольм. Десь у морі", — було написано в листі.

Після знахідки Браун розпочала пошуки родичів Невілла й знайшла його племінника Гербі Невілла. Родина була зворушена тим, що історія їхнього предка ожила через століття.

На австралійському пляжі знайшли 100-річний лист солдата Першої світової: що у ньому написано - фото 2

100-річний лист від австралійського солдата.Фото: Deb Brown/AP

За словами куратора Австралійського військового меморіалу Брайса Абрахама, Невілл був "людиною надзвичайної рішучості".

"Він досить цікава людина, яка багато разів намагалася вступити до армії, спочатку йому відмовляли, бо він був занадто низького зросту та мав поганий зір, але він наполегливо продовжував і, на жаль, провів лише два місяці на Західному фронті, перш ніж загинув", – каже Абрахам.

Після шести тижнів плавання на борту корабля HMAT Ballarat, Невілл досяг Британії у вересні 1916 року. У грудні його направили до Франції, а в лютому 1917 року він приєднався до 48-го австралійського піхотного батальйону. Він прослужив лише два місяці та загинув 11 квітня 1917 року в перший день битви при Бюллекурі.

Разом із листом Невілла в пляшці знайшли й інше послання від рядового Вільяма Кірка Харлі, який вижив у війні та повернувся додому. Його лист був частково пошкоджений.

Пляшка з двома листами стала вже четвертою подібною знахідкою на узбережжі між Аделаїдою та Пертом. Історики пояснюють, що солдати часто кидали такі послання у море, аби хоч якось скоротати час у довгій подорожі до Європи.

Дебра Браун планує передати лист родині Невілла та опублікувати його текст, "щоб історія солдата жила для майбутніх поколінь".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що лист з "Титаніка" продали за рекордну суму на аукціоні.

Також "Коментарі" писали, що у Британії знайшли лист з минулого століття, в якому дитина передбачила майбутнє.



