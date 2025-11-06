На австралийском пляже нашли 100-летнее письмо солдата Первой мировой: что в нем написано

Более века назад австралийский солдат, отправлявшийся на фронт, бросил в море бутылку с письмом к матери. Теперь, спустя более 100 лет, послание было найдено на удаленном пляже в Австралии. Это открытие не только тронуло потомков погибшего военного, но и напомнило о человеческих историях, скрытых за статистикой Первой мировой войны.

На пляже в Австралии нашли 100-летнее письмо в бутылке солдата Первой мировой

Датированное 15 августа 1916 года письмо в бутылке написал 28-летний рядовой Малкольм Александр Невилл, плывущий на фронт из австралийского города Аделаида. Свое послание он положил в бутылку Schweppes и попросил того, кто найдет его, передать матери в небольшом городке Вилкаватт на юге Австралии. Спустя полгода с момента написания письма в апреле 1917 года Невилл погиб в бою во Франции, проведя на фронте всего два месяца.

Бутылка с письмом от солдат Первой мировой войны. Фото: Deb Brown/AP

Бутылку с письмом нашла семья Дебри Браун на пляже Уортон, в 750 км от Перта. Как рассказала женщина британскому изданию The Guardian, бутылка была отлично сохранена.

"Очень хорошо провожу время. Еда пока действительно вкусная, за исключением одного блюда, которое мы выбросили в море… Твой любящий сын Малкольм. Где-то в море", — было написано в письме.

После находки Браун приступила к поискам родственников Невилла и нашла его племянника Герби Невилла. Семья была тронута тем, что история их предка ожила столетие спустя.

100-летнее письмо от австралийского солдата. Фото: Deb Brown/AP

По словам куратора Австралийского военного мемориала Брайса Абрахама, Невилл был "человеком чрезвычайной решительности".

"Он довольно интересный человек, много раз пытавшийся вступить в армию, сначала ему отказывали, потому что он был слишком низкого роста и имел плохое зрение, но он настойчиво продолжал и, к сожалению, провел всего два месяца на Западном фронте, прежде чем погиб", — говорит Абрахам.

После шести недель плавания на борту корабля HMAT Ballarat, Невилл достиг Британии в сентябре 1916 года. В декабре его направили во Францию, а в феврале 1917 года он присоединился к 48-му австралийскому пехотному батальону. Он прослужил всего два месяца и погиб 11 апреля 1917 в первый день битвы при Бюллекуре.

Вместе с письмом Невилла в бутылке нашли и другое послание от рядового Уильяма Кирка Харли, который выжил в войне и вернулся домой. Его письмо было частично повреждено.

Бутылка с двумя письмами стала уже четвертой подобной находкой на побережье между Аделаидой и Пертом. Историки объясняют, что солдаты часто бросали такие послания в море, чтобы хоть как-то скоротать время в долгом путешествии в Европу.

Дебра Браун планирует передать письмо семье Невилла и опубликовать его текст "чтобы история солдата жила для будущих поколений".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что письмо из "Титаника" было продано за рекордную сумму на аукционе.

Также "Комментарии" писали, что в Британии нашли письмо из прошлого века, в котором ребенок предсказал будущее.