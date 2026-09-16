Ми говоримо їх щодня: 5 виразів, які з'явилися завдяки військовим

Деякі звичні висловлювання мають набагато незвичайнішу історію, ніж може здатися. Ми використовуємо їх у розмовах, описуємо ними людей та ситуації, але рідко замислюємося, звідки з'явилися такі формулювання. Розповідаємо про п'ять слів і виразів, які вийшли за межі військової лексики і поступово стали частиною повсякденного мовлення.

Контраст епох: як військові терміни стали частиною нашої повсякденної мови

AWOL — "самоволка". Абревіатура розшифровується як "Absent Without Leave" – відсутність без дозволу. У військовій сфері так позначали військовослужбовця, який самовільно залишив місце служби. Пізніше вираз став використовуватися й у переносному значенні — наприклад, коли людина несподівано зникла, перестала виходити на зв'язок або відсутня там, де її очікували.

"В окопах". Під час воєн окопи служать позиціями для військових, особливо широко вони почали використовуватися в Першій світовій війні. Згодом вираз "in the trenches" став метафорою важкої роботи, напруженої боротьби чи участі в найскладнішій частині будь-якої справи. Сьогодні так можуть говорити про людину, яка займається проблемою безпосередньо на місці та стикається з усіма труднощами.

"Через край". Англійське "over the top" також пов'язане з окопною війною часів Першої світової. Військовим доводилося залишати захищені позиції та виходити на відкрите поле бою для атаки. Згодом вираз набув переносного значення. Зараз його використовують, коли чиясь поведінка, реакція чи рішення здаються надмірними, надто емоційними чи навмисне ефектними.

"Знімок". Слово "snapshot" спочатку стосувалося зовсім не фотографії. На початку XIX століття ним позначали швидкий постріл зі зброї без прицілювання по цілі, що рухається. Пізніше цей термін перейшов у фотографію, коли камери навчилися робити знімки значно швидше. Сьогодні snapshot означає звичайну фотографію, зроблену швидко та без складної підготовки.

"Поза радаром". Вираз "under the radar" з'явився завдяки військовій авіації. Радар використовують для виявлення літаків, тому об'єкт, що залишався непоміченим системою, буквально перебував "під радаром". У сучасному мовленні фраза означає, що людина, подія чи проєкт залишаються непоміченими або не привертають великої уваги. Її використовують і щодо того, що навмисно намагаються не афішувати.

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