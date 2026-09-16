Мы говорим их каждый день: 5 выражений, которые появились благодаря военным

Некоторые привычные выражения имеют гораздо более необычную историю, чем может показаться. Мы используем их в разговорах, описываем ими людей и ситуации, но редко задумываемся, откуда появились такие формулировки. Рассказываем о пяти словах и выражениях, которые вышли за пределы военной лексики и постепенно стали частью повседневной речи.

Контраст эпох: как военные термины стали частью нашей повседневной речи

AWOL — "самоволка". Аббревиатура расшифровывается как "Absent Without Leave" — отсутствие без разрешения. В военной сфере так обозначали военнослужащего, который самовольно покинул место службы. Позже выражение стало использоваться и в переносном смысле — например, когда человек неожиданно исчез, перестал выходить на связь или отсутствует там, где его ожидали.

"В окопах". Во время войн окопы служат позициями для военных, особенно широко они стали использоваться в Первой мировой войне. Со временем выражение "in the trenches" стало метафорой тяжелой работы, напряженной борьбы или участия в наиболее сложной части какого-либо дела. Сегодня так могут говорить о человеке, который занимается проблемой непосредственно на месте и сталкивается со всеми трудностями.

"Через край". Английское "over the top" также связано с окопной войной времен Первой мировой. Военным приходилось покидать защищенные позиции и выходить на открытое поле боя для атаки. Со временем выражение приобрело переносное значение. Сейчас его используют, когда чье-либо поведение, реакция или решение кажутся чрезмерными, слишком эмоциональными или нарочито эффектными.

"Снимок". Слово "snapshot" сначала относилось вовсе не к фотографии. В начале XIX века им обозначали быстрый выстрел из оружия без прицеливания по движущейся цели. Позже этот термин перешел в фотографию, когда камеры научились делать снимки значительно быстрее. Сегодня snapshot означает обычную фотографию, сделанную быстро и без сложной подготовки.

"Вне радара". Выражение "under the radar" появилось благодаря военной авиации. Радар используют для обнаружения самолетов, поэтому объект, который оставался незамеченным системой, буквально находился "под радаром". В современной речи фраза означает, что человек, событие или проект остается незамеченным либо не привлекает большого внимания. Ее используют и в отношении того, что намеренно стараются не афишировать.

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