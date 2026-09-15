logo

BTC/USD

76428

ETH/USD

2449.63

USD/UAH

44.64

EUR/UAH

51.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество история Проспать было почти невозможно: как людей будили до изобретения будильника
commentss НОВОСТИ Все новости

Проспать было почти невозможно: как людей будили до изобретения будильника

До механических будильников существовала необычная профессия - люди, которые будили горожан по утрам

15 сентября 2026, 09:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Ещё до появления доступных механических будильников людям приходилось искать способы проснуться в нужный час. Во время промышленной революции особенно важно было не опаздывать на работу, поэтому в английских городах появилась необычная услуга: специальные работники ходили по улицам и будили клиентов.

Проспать было почти невозможно: как людей будили до изобретения будильника

До будильников людей по утрам будили специальные работники. Фото: congerdesign / Pixabay

Как работали люди-будильники

В Англии таких работников называли knocker-uppers. Они выходили рано утром и стучали в окна клиентов длинными палками или тростями. Некоторые использовали свистки, а способы пробуждения могли отличаться в зависимости от района и конкретного работника.

Одной из самых необычных представительниц профессии была Мэри Смит из лондонского Ист-Энда. Она использовала небольшое ружьё для стрельбы сушёным горохом и таким образом попадала по окнам спящих клиентов. В 1930-х годах за свою работу Смит получала шесть пенсов в неделю.

Почему эта работа была необходима

Во время промышленной революции всё больше людей переходило от сельского труда к работе на фабриках. Опоздание могло привести к увольнению, а доступные и надёжные механические будильники появились далеко не сразу. Поэтому услуги knocker-uppers были популярними среди рабочих.

Работники выполняли и другую неожиданную функцию. Поскольку они передвигались по улицам в то время, когда большинство горожан ещё спало, некоторые замечали пожары и другие чрезвычайные ситуации. Известны случаи, когда такие ночные обходчики помогали спасать людей или сообщали о возгораниях.

Как исчезла необычная профессия

В начале XX века механические будильники стали более доступными, и необходимость платить человеку за утреннее пробуждение постепенно исчезла. Однако отдельные knocker-uppers продолжали работать ещё десятилетия.

Мэри Смит передала дело своей дочери Молли Мур, которая продолжала будить жителей Лондона даже во время Второй мировой войны, в том числе в период немецких воздушных налётов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что фермеры начали сыпать битое стекло на поля: зачем они это делают



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mentalfloss.com/history/surprising-job-waking-people-up-before-alarm-clocks
Теги:

Новости

Все новости