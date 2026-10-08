Лише 5% доживали до 60: історик розкрив, скільки насправді жили в Середньовіччі

Уявлення про життя в Середньовіччі часто зводиться до короткої фрази: люди нібито рідко доживали до 30 років. Проте така оцінка вводить в оману. Низька середня тривалість життя значною мірою пояснюється величезною дитячою смертністю, а не тим, що дорослі обов'язково помирали молодими.

Середньовічні укріплення Каркассона у Франції - ілюстрація до матеріалу про життя людей у Середньовіччі. Фото: bmsgator / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Якби людина пережила найнебезпечніші перші роки життя, її перспективи могли бути значно кращими. Водночас дитинство залишалося серйозним випробуванням. За наведеними істориком даними, приблизно половина людей не доживала навіть до 21 року. Саме цей показник істотно впливав на загальну статистику.

Чому цифра у 30 років вводить в оману

Коли говорять, що в Середньовіччі люди жили лише близько 30 років, це не означає, що кожен дорослий помирав у такому віці. У середні показники включалися діти, які помирали в перші роки життя. Через це загальна цифра тривалості життя різко знижувалася.

Для тих, кому вдавалося подолати дитинство, ситуація виглядала інакше. Людина могла прожити ще багато десятиліть, хоча старість також була далеко не гарантованою.

До 60 років доживали одиниці

За оцінкою, яку наводить історик у матеріалі HistoryExtra, лише близько 5% людей досягали 60-річного віку. Це показує, наскільки складним було довге життя за середньовічних умов.

Водночас поодинокі люди могли прожити значно довше — до 70 або навіть 80 років. Тому твердження про те, що всі мешканці Середньовіччя помирали приблизно у 30 років, є міфом.

На тривалість життя впливали хвороби, інфекції, війни, голод, травми та небезпеки, пов'язані з пологами. Але головна причина низької середньої статистики полягала саме у високій смертності дітей.

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